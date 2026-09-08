«Pestoni non si sposa affatto con il gioco di Tapola»
Michael Ngoy, ex giocatore e suo ex compagno di squadra, ci ha parlato di Inti Pestoni: «Non è centrale in questo progetto»
Michael Ngoy, ex giocatore e suo ex compagno di squadra, ci ha parlato di Inti Pestoni: «Non è centrale in questo progetto»
AMBRÌ - Siamo a meno di una settimana dall'ingaggio d'inizio del nuovo campionato. Ad Ambrì, alla vigilia di una stagione che si preannuncia molto complicata, a tenere banco è il caso Inti Pestoni, non schierato nelle ultime amichevoli nonostante qualche assenza. Coach Tapola, al di là di alcune dichiarazioni "di facciata", sembra non credere più nel 35enne figlio della Valle. Abbiamo chiesto un parere a Michael Ngoy, ex compagno proprio di Pestoni...
«Non ci vuole un genio per dire che Pestoni non è il tipo di giocatore che si sposa con il metodo di Jussi Tapola - ci ha detto l'ex difensore dell'HCAP -. Sappiamo tutti che sarà una stagione difficile per Inti e già l'anno scorso non sempre veniva impiegato dal coach finlandese. Sappiamo che Tapola segue la sua linea, con il focus improntato sul gioco difensivo. Dal momento in cui tutti i giocatori saranno a disposizione, sono convinto che Pestoni non giocherà. Quando non vieni schierato per due o tre amichevoli di fila, malgrado tu non sia infortunato, è sicuramente un segnale importante... Inti non è centrale in questo progetto».
Questione di stile di gioco - «Sicuramente non è il profilo ideale per Tapola. Sappiamo che il coach mette l'accento sul gioco difensivo, mentre Pestoni è un grandissimo talento, capace di giocate incredibili e di vincerti le partite da solo. Ha bisogno di libertà per sfruttare le sue qualità, una libertà che quest'anno sicuramente non avrà, perché Tapola gli chiederà di giocare anche in difesa. So che a Berna chiedeva anche agli stranieri forti offensivamente di tornare e partecipare al gioco difensivo. E questa non è la forza di Pestoni... Puoi essere il giocatore più forte del campionato, ma se non segui quello che chiede l'allenatore, sarà difficile».
Un film già visto solo alcuni mesi fa - «Esattamente... Lo abbiamo visto con DiDomenico, sul quale Tapola non ha creduto sin da subito, malgrado fosse il Top Scorer della squadra. Eppure Paolo Duca e Luca Cereda avevano fatto di tutto per averlo, poiché sapevano che un profilo del genere sarebbe servito a una squadra come l'Ambrì. L'hockey è spesso una questione soggettiva. Non è un caso, infatti, che un giocatore, prima di firmare per un club, si informi su chi sarà l'allenatore. Questo succede un po' per tutti... Purtroppo per Inti, l'Ambrì ha puntato su un allenatore con queste caratteristiche, che per di più ha firmato un contratto di tre anni. Fosse rimasto, avrei visto male anche Zwerger in questo Ambrì, essendo anche lui un giocatore con un importante senso offensivo. Mi sembra di rivedere la storia di Roger Rönnberg, che al suo arrivo a Friborgo ha deciso di non puntare su Killian Mottet».
Pestoni, un futuro incerto - «So che ha tre bimbi in età scolastica e questo cambia le cose. A 35 anni non è semplice e Inti è consapevole che probabilmente la sua avventura ad Ambrì è vicina al capolinea. Avendo una famiglia, non è nemmeno facile dirsi: vado in Swiss League per un anno. Anche e soprattutto perché, economicamente, prendi di più con la disoccupazione che in Serie B. Anche andare a Langnau, Kloten o Ajoie per un anno non so quanto sia conveniente. Sono sicuro però che ci stia già pensando da diverse settimane, visto che con Tapola le porte rischiano di essere abbastanza chiuse».