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Antonelli, la vittoria è servita: pasta direttamente dal trofeo

Dopo il trionfo di Monza il pilota Mercedes festeggia a modo suo: forchetta in mano e pasta nella coppa conquistata al GP d’Italia.
Antonelli, la vittoria è servita: pasta direttamente dal trofeo
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di 20min.ch | jg, cge
Antonelli, la vittoria è servita: pasta direttamente dal trofeo
Dopo il trionfo di Monza il pilota Mercedes festeggia a modo suo: forchetta in mano e pasta nella coppa conquistata al GP d’Italia.
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MONZA - Una vittoria da celebrare anche a tavola. E Kimi Antonelli ha scelto un piatto decisamente speciale: dopo il trionfo di domenica al Gran Premio d’Italia, il pilota della Mercedes ha festeggiato mangiando la pasta direttamente dal trofeo conquistato a Monza.

Antonelli ha pubblicato su Instagram due immagini che lo immortalano mentre gusta la pasta dalla coppa. Nella seconda fotografia il 20enne appare sorridente, forchetta in mano e trofeo davanti a sé.

FORMULA 1
Antonelli nella leggenda: dall'ultima fila al trionfo

Un modo decisamente originale per celebrare un successo arrivato al termine di una rimonta pazzesca: partito dalla 19ª posizione, Antonelli è riuscito a risalire fino al primo posto sotto la bandiera a scacchi.

Con il trionfo di Monza, il giovane italiano ha inoltre scritto una pagina di storia: è diventato il primo pilota italiano a vincere sul circuito brianzolo dopo Ludovico Scarfiotti, che ci era riuscito nel 1966.

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