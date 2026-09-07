Antonelli, la vittoria è servita: pasta direttamente dal trofeo
Dopo il trionfo di Monza il pilota Mercedes festeggia a modo suo: forchetta in mano e pasta nella coppa conquistata al GP d’Italia.
Dopo il trionfo di Monza il pilota Mercedes festeggia a modo suo: forchetta in mano e pasta nella coppa conquistata al GP d’Italia.
MONZA - Una vittoria da celebrare anche a tavola. E Kimi Antonelli ha scelto un piatto decisamente speciale: dopo il trionfo di domenica al Gran Premio d’Italia, il pilota della Mercedes ha festeggiato mangiando la pasta direttamente dal trofeo conquistato a Monza.
Antonelli ha pubblicato su Instagram due immagini che lo immortalano mentre gusta la pasta dalla coppa. Nella seconda fotografia il 20enne appare sorridente, forchetta in mano e trofeo davanti a sé.
Un modo decisamente originale per celebrare un successo arrivato al termine di una rimonta pazzesca: partito dalla 19ª posizione, Antonelli è riuscito a risalire fino al primo posto sotto la bandiera a scacchi.
Con il trionfo di Monza, il giovane italiano ha inoltre scritto una pagina di storia: è diventato il primo pilota italiano a vincere sul circuito brianzolo dopo Ludovico Scarfiotti, che ci era riuscito nel 1966.