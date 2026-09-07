Euro Hockey Tour: tappa a Zurigo

«Dopo l'indimenticabile Mondiale disputato in casa davanti ai nostri tifosi, siamo entusiasti di tornare alla Swiss Life Arena sei mesi più tardi e di sentire nuovamente l'energia e l'entusiasmo del pubblico - ha dichiarato Jan Cadieux - Gli SWISS Ice Hockey Games rappresentano per noi un importante banco di prova lungo il percorso verso il prossimo Mondiale in Germania. Vogliamo offrire ancora una volta ai nostri tifosi un hockey su ghiaccio appassionante e spettacolare e creare insieme a loro un'atmosfera unica».

La Svizzera esordirà nel torneo giovedì 10 dicembre alle 19:45 contro la Svezia. Sabato alle 18:00 seguirà la sfida con la Repubblica Ceca, mentre domenica alle 15:45 sarà in programma contro la Finlandia la riedizione della finale dei Mondiali.