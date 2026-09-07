Euro Hockey Tour: tappa a Zurigo
La nazionale sarà impegnata fra il 10 e il 13 dicembre alla Swiss Life Arena
La nazionale sarà impegnata fra il 10 e il 13 dicembre alla Swiss Life Arena
ZURIGO - A sei mesi dall'indimenticabile ed emozionante Mondiale casalingo, la nazionale svizzera di hockey su ghiaccio tornerà alla Swiss Life Arena di Zurigo dal 10 al 13 dicembre 2026, nell'ambito dell'Euro Hockey Tour.
L'attesa è già grande: a Zurigo la nazionale guidata da Jan Cadieux affronterà avversari di alto livello. La Finlandia arriverà da campione del mondo in carica, ma sul loro cammino gli elvetici si troveranno di fronte anche Svezia e Repubblica Ceca.
«Dopo l'indimenticabile Mondiale disputato in casa davanti ai nostri tifosi, siamo entusiasti di tornare alla Swiss Life Arena sei mesi più tardi e di sentire nuovamente l'energia e l'entusiasmo del pubblico - ha dichiarato Jan Cadieux - Gli SWISS Ice Hockey Games rappresentano per noi un importante banco di prova lungo il percorso verso il prossimo Mondiale in Germania. Vogliamo offrire ancora una volta ai nostri tifosi un hockey su ghiaccio appassionante e spettacolare e creare insieme a loro un'atmosfera unica».
La Svizzera esordirà nel torneo giovedì 10 dicembre alle 19:45 contro la Svezia. Sabato alle 18:00 seguirà la sfida con la Repubblica Ceca, mentre domenica alle 15:45 sarà in programma contro la Finlandia la riedizione della finale dei Mondiali.