Zurich rinnova con l’HCL: Gold Sponsor fino al 2030

È nella condivisione di valori quali affidabilità, impegno, innovazione e attenzione alle persone che Zurich Assicurazioni e l’Hockey Club Lugano trovano così una significativa sintonia, ponendo le basi per una collaborazione fondata su una comune visione del territorio e della comunità.

Queste le significative parole di Samuele Donnini, membro di direzione e attuale responsabile della Regione Mercato sud di Zurich Svizzera: « Celebrare con l'Hockey Club Lugano questo traguardo ci rende felici e testimonia la solidità, nonché la qualità del nostro pluriennale percorso comune sia come sponsor, sia come partner assicurativo. Per Zurich non si tratta di una semplice sponsorizzazione, ma di una vera partnership di valore radicata nel territorio ticinese».