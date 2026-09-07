Zurich rinnova con l’HCL: Gold Sponsor fino al 2030
Samuele Donnini, membro di direzione e attuale responsabile della Regione Mercato sud di Zurich Svizzera: «Per noi non si tratta di una semplice sponsorizzazione, ma di una vera partnership di valore radicata nel territorio ticinese»
LUGANO - Rinnovo di rilievo nel settore dello sponsoring per l’Hockey Club Lugano. Il club bianconero ha siglato con Zurich Assicurazioni un nuovo accordo quadriennale, valido sino al termine della stagione 2029/2030. Zurich Assicurazioni, partner HCL da oltre 20 anni, continuerà dunque a far parte della piramide degli sponsor dell’HCL nel prestigioso ruolo di Gold Sponsor.
Con una storia iniziata nel 1872, Zurich Assicurazioni è oggi uno dei principali gruppi assicurativi internazionali, presente in oltre 200 Paesi. La solidità di una grande realtà globale si unisce a un forte radicamento nel mercato svizzero e nel nostro Cantone, dove Zurich Assicurazioni accompagna privati, aziende e istituzioni con soluzioni e servizi dedicati alla gestione e alla prevenzione dei rischi.
È nella condivisione di valori quali affidabilità, impegno, innovazione e attenzione alle persone che Zurich Assicurazioni e l’Hockey Club Lugano trovano così una significativa sintonia, ponendo le basi per una collaborazione fondata su una comune visione del territorio e della comunità.
Queste le significative parole di Samuele Donnini, membro di direzione e attuale responsabile della Regione Mercato sud di Zurich Svizzera: «Celebrare con l'Hockey Club Lugano questo traguardo ci rende felici e testimonia la solidità, nonché la qualità del nostro pluriennale percorso comune sia come sponsor, sia come partner assicurativo. Per Zurich non si tratta di una semplice sponsorizzazione, ma di una vera partnership di valore radicata nel territorio ticinese».
Tangibile la soddisfazione del Presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’Hockey Club Lugano SA Vicky Mantegazza: «Quando si rinnova il contratto con un giocatore di grande classe, si cerca sempre di farlo a lungo termine per garantirsi nel tempo la sua qualità. Il rinnovo quadriennale della sponsorizzazione di Zurich Assicurazioni segue lo stesso percorso. Assicurarsi per il futuro la solidità e il prestigio di un Gold Sponsor di valore assoluto. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo passo significativo».