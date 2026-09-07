Cerca e trova immobili
Segnalaci
HCL

Zurich rinnova con l’HCL: Gold Sponsor fino al 2030

Samuele Donnini, membro di direzione e attuale responsabile della Regione Mercato sud di Zurich Svizzera: «Per noi non si tratta di una semplice sponsorizzazione, ma di una vera partnership di valore radicata nel territorio ticinese»
Zurich rinnova con l’HCL: Gold Sponsor fino al 2030
HCL
Vicky Mantegazza, Presidente HCL SA e Samuele Donnini, membro di direzione e attuale responsabile della Regione Mercato sud di Zurich Svizzera in Piazza della Riforma
Fonte HCL
elaborata da Redazione
Zurich rinnova con l’HCL: Gold Sponsor fino al 2030
Samuele Donnini, membro di direzione e attuale responsabile della Regione Mercato sud di Zurich Svizzera: «Per noi non si tratta di una semplice sponsorizzazione, ma di una vera partnership di valore radicata nel territorio ticinese»
HOCKEY: Risultati e classifiche

LUGANO - Rinnovo di rilievo nel settore dello sponsoring per l’Hockey Club LuganoIl club bianconero ha siglato con Zurich Assicurazioni un nuovo accordo quadriennale, valido sino al termine della stagione 2029/2030. Zurich Assicurazioni, partner HCL da oltre 20 anni, continuerà dunque a far parte della piramide degli sponsor dell’HCL nel prestigioso ruolo di Gold Sponsor. 

Con una storia iniziata nel 1872, Zurich Assicurazioni è oggi uno dei principali gruppi assicurativi internazionali, presente in oltre 200 Paesi. La solidità di una grande realtà globale si unisce a un forte radicamento nel mercato svizzero e nel nostro Cantone, dove Zurich Assicurazioni accompagna privati, aziende e istituzioni con soluzioni e servizi dedicati alla gestione e alla prevenzione dei rischi.  

È nella condivisione di valori quali affidabilità, impegno, innovazione e attenzione alle persone che Zurich Assicurazioni e l’Hockey Club Lugano trovano così una significativa sintonia, ponendo le basi per una collaborazione fondata su una comune visione del territorio e della comunità. 

Queste le significative parole di Samuele Donnini, membro di direzione e attuale responsabile della Regione Mercato sud di Zurich Svizzera: «Celebrare con l'Hockey Club Lugano questo traguardo ci rende felici e testimonia la solidità, nonché la qualità del nostro pluriennale percorso comune sia come sponsor, sia come partner assicurativo. Per Zurich non si tratta di una semplice sponsorizzazione, ma di una vera partnership di valore radicata nel territorio ticinese».

Tangibile la soddisfazione del Presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’Hockey Club Lugano SA Vicky Mantegazza«Quando si rinnova il contratto con un giocatore di grande classe, si cerca sempre di farlo a lungo termine per garantirsi nel tempo la sua qualità. Il rinnovo quadriennale della sponsorizzazione di Zurich Assicurazioni segue lo stesso percorso. Assicurarsi per il futuro la solidità e il prestigio di un Gold Sponsor di valore assoluto. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo passo significativo».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
hockey club luganosportticinozurich assicurazioni
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»
LIVE
ITALIA
2 gior
34
97

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne
LIVE
BIASCA
1 gior

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»
LIVE
GINEVRA
1 gior
28
58

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui
LIVE
CANTONE
7 ore
16
32

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze
LIVE
BELLINZONA
19 ore

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti
LIVE
CAPO VERDE
1 gior
1

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole
LIVE
CANTONE
7 ore
19
45

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile
LIVE
LUGANO
2 gior

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente
LIVE
CUGNASCO-GERRA
1 gior

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente

52enne annegata nel Ceresio: «Alcol e benzodiazepine fattori determinanti»
LIVE
MELIDE
3 gior

52enne annegata nel Ceresio: «Alcol e benzodiazepine fattori determinanti»

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco
LIVE
CUGNASCO-GERRA
1 gior

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia
LIVE
ALTA LEVENTINA
3 gior
13
78

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia

Fiamme in piena notte alla scuola professionale
LIVE
BIASCA
2 gior
6

Fiamme in piena notte alla scuola professionale

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social
LIVE
CANTONE
7 ore
14
48

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
51

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria
LIVE
CANTONE
1 gior

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria

Scomparsa nel Ceresio, il corpo individuato a 72 metri di profondità
LIVE
LUGANESE
2 gior

Scomparsa nel Ceresio, il corpo individuato a 72 metri di profondità

C'è un nuovo milionario
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5
16

C'è un nuovo milionario

A scuola solo 4 giorni, l'esperimento (per ora) convince
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
91

A scuola solo 4 giorni, l'esperimento (per ora) convince

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»
LIVE
ARGOVIA/GIURA
2 gior

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»

Lombardi oltre i 70 anni nel CdA delle AIL: le spiegazioni del Municipio
LIVE
CANTONE
2 gior
43
124

Lombardi oltre i 70 anni nel CdA delle AIL: le spiegazioni del Municipio

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno
LIVE
BERNA
1 gior

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno
LIVE
CANTONE
1 gior
5

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno

Ubriaco, senza patente... a 140 km/h dove limite è 40
LIVE
SVITTO
2 gior
16
47

Ubriaco, senza patente... a 140 km/h dove limite è 40

Sergio Savoia torna in politica
LIVE
CANTONE
4 ore
53
126

Sergio Savoia torna in politica

Cadute, quanto ci costano! Ma gli anziani ora trovano Equilibrium
LIVE
CANTONE
2 gior
10
26

Cadute, quanto ci costano! Ma gli anziani ora trovano Equilibrium

Franco-Euro: cosa dicono i dati e quali prospettive si aprono per i prossimi mesi
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
2 gior

Franco-Euro: cosa dicono i dati e quali prospettive si aprono per i prossimi mesi

«I biglietti più economici non bastano»
LIVE
SVIZZERA/CANTONE
1 gior
26
25

«I biglietti più economici non bastano»

Lui con il machete, lei con un coltello
LIVE
SAN GALLO
2 gior
56

Lui con il machete, lei con un coltello

Rifiuti abbandonati, il Municipio: «Cestini verso la digitalizzazione»
LIVE
LUGANO
2 gior
21
64

Rifiuti abbandonati, il Municipio: «Cestini verso la digitalizzazione»

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»
LIVE
US OPEN
1 gior
7
48

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»

Scomparsa dopo una nuotata, le ricerche proseguono
LIVE
BRUSINO ARSIZIO
2 gior

Scomparsa dopo una nuotata, le ricerche proseguono

Allarme a una festa scolastica: maxi operazione di polizia
LIVE
SAN GALLO
2 gior
6
14

Allarme a una festa scolastica: maxi operazione di polizia

Vacanze finite, radar sempre al lavoro
LIVE
CANTONE
2 gior
15
21

Vacanze finite, radar sempre al lavoro

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo
LIVE
SVIZZERA
4 ore
5
36

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico
LIVE
SVIZZERA
14 ore
15

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico

US Open, è guerra alle influencer: «Rispettate il tennis»
LIVE
TENNIS
2 gior
6
31

US Open, è guerra alle influencer: «Rispettate il tennis»

Paradiso, scooterista urtato e ferito
LIVE
PARADISO
3 ore

Paradiso, scooterista urtato e ferito

Soldati svizzeri morti: i Giovani UDC scioccano con un video di guerra
LIVE
SVIZZERA
2 gior
60
167

Soldati svizzeri morti: i Giovani UDC scioccano con un video di guerra

La foto shock di Márquez: «La mia spalla dopo sette operazioni»
LIVE
MOTOGP
2 gior
5
16

La foto shock di Márquez: «La mia spalla dopo sette operazioni»

Di nuovo senza Pestoni, Ambrì nettamente sconfitto
LIVE
HCAP
1 gior
7
26

Di nuovo senza Pestoni, Ambrì nettamente sconfitto

Spara al cervo... ma era un cavallo
LIVE
GRIGIONI
2 ore
15

Spara al cervo... ma era un cavallo

Alla scoperta del mondo dei funghi
LIVE
SAN BERNARDINO (GR)
22 ore
3

Alla scoperta del mondo dei funghi

Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau
LIVE
ARGOVIA/ITALIA
21 ore

Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro
LIVE
LUGANO
4 gior
229
350

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro

Laura Guscetti eletta nel Comitato direttivo della GISO Svizzera
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
22 ore
19

Laura Guscetti eletta nel Comitato direttivo della GISO Svizzera

«Ubriachi fradici» accatastano oggetti sui binari e arriva il treno
LIVE
SVIZZERA
2 gior
8
42

«Ubriachi fradici» accatastano oggetti sui binari e arriva il treno

Riecco il derby in Ticino: severa lezione del Paradiso al Bellinzona
LIVE
PRIMA LEGA PROMOTION
1 gior
9
26

Riecco il derby in Ticino: severa lezione del Paradiso al Bellinzona

Grande successo per la fiera del fumetto: ecco le immagini
LIVE
MANNO
1 gior

Grande successo per la fiera del fumetto: ecco le immagini

ULTIME NOTIZIE SPORT
La risurrezione di Tsitsipas passa (anche) dalla Svizzera
LIVE
US OPEN
1 ora

La risurrezione di Tsitsipas passa (anche) dalla Svizzera

Dopo la finale persa, si torna a Zurigo
LIVE
NAZIONALE
2 ore
1

Dopo la finale persa, si torna a Zurigo

Lugano fatale per Lichtsteiner? Stocker prende tempo
LIVE
SUPER LEAGUE
5 ore
5
10

Lugano fatale per Lichtsteiner? Stocker prende tempo

Infantino punta alla rielezione
LIVE
FIFA
6 ore
6
59

Infantino punta alla rielezione

Alcaraz alza il livello e asfalta Paul
LIVE
US OPEN
14 ore
1
5

Alcaraz alza il livello e asfalta Paul

Juve-Milan, che finale! Cissé illude, Gatti gela i rossoneri al 92'
LIVE
SERIE A
14 ore
6

Juve-Milan, che finale! Cissé illude, Gatti gela i rossoneri al 92'

Odermatt, lo squat e il leggero infortunio: «Ora sta bene»
LIVE
SCI ALPINO
16 ore
14

Odermatt, lo squat e il leggero infortunio: «Ora sta bene»

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko
LIVE
FCL
19 ore
20
96

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko

Nürburgring, gara anomala per Marciello
LIVE
3 ORE NÜRBURGRING
19 ore
2

Nürburgring, gara anomala per Marciello

Antonelli nella leggenda: dall'ultima fila al trionfo
LIVE
FORMULA 1
20 ore
9
41

Antonelli nella leggenda: dall'ultima fila al trionfo