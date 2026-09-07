Lichtsteiner verso l'esonero?
Dopo l'1-3 contro il Lugano la situazione al St.Jakob è tesa.
BASILEA - La situazione a Basilea è critica. Dopo le sconfitte casalinghe contro il Sion e, domenica, contro il Lugano, i renani sono in crisi. E la grande domanda è: è finita per Lichtsteiner? Dopotutto, l'ex capitano della nazionale è nel mirino delle critiche da diverse settimane.
Dopo la sconfitta, i dirigenti del FCB, a partire da David Degen, non hanno voluto parlare nella Mixed Zone. Valentin Stocker, direttore sportivo del Basilea, ha però commentato la situazione ai microfoni della SRF: «Non voglio commentare molto ora la questione dell'allenatore».
«Con queste due partite, ultimamente è andata ovviamente malissimo»
Per Stocker, ha aggiunto, ciò che conta è la prestazione della squadra. Né lui né il club devono interrogarsi ogni giorno sull'allenatore. E alla domanda se il club avesse ancora pazienza, ha risposto con un conciso «Sì».
Stocker non ha quindi voluto soffermarsi sul futuro di Lichtsteiner, preferendo parlare della situazione attuale del Basilea nel suo complesso. «Per me è importante come si comporta la squadra. Con le ultime due partite non possiamo essere soddisfatti, ma con quelle precedenti sì», ha detto. «All'inizio della settimana, onestamente, la situazione sembrava migliore».
Il direttore sportivo ha poi aggiunto: «Con queste due partite, ultimamente è andata ovviamente malissimo. Due volte abbiamo perso il vantaggio. Perciò, al momento, non possiamo essere soddisfatti. Dopo queste due partite ci troviamo in questa situazione. È ovviamente molto deludente».
Valentin Stocker elogia il Lugano
Stocker ha poi sottolineato che il Lugano è una squadra ben rodata. «Anch'io ho giocato contro alcuni che ora sono a Lugano. Da noi, invece, giochiamo così al centro insieme per la prima volta».
Ha quindi aggiunto: «A causa della situazione finanziaria del passato dobbiamo seguire la nostra strategia. È ovviamente difficile con tutti questi trasferimenti e cambi e con una squadra non rodata. Lo sviluppo non è positivo. Mi mancano però in parte sicuramente le emozioni».
Cosa dice Xherdan Shaqiri
Nel frattempo, anche a Xherdan Shaqiri è stato chiesto se si aspettasse giorni turbolenti. «Noi siamo giocatori e veniamo ogni giorno normalmente all'allenamento per fare il nostro lavoro», ha detto. «Tutto il resto non può e non vuole influenzarci. Dobbiamo continuare a lavorare, nelle prossime partite presentarci meglio e tornare a fare punti».