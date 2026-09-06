Odermatt, lo squat e il leggero infortunio: «Ora sta bene»
Il campione nidvaldese si è ripreso rapidamente dal suo problema muscolare. Domani partirà per il Cile.
ENGELBERG - Più paura che conseguenze per Marco Odermatt. Il cinque volte vincitore della Coppa del Mondo generale, rallentato da un lieve infortunio muscolare, ha ricevuto il via libera per partire lunedì alla volta del Cile, dove i compagni specialisti del gigante si allenano già da una settimana.
Otto giorni fa Swiss-Ski aveva comunicato che il nidvaldese aveva avvertito un dolore durante un allenamento fisico. Al «Blick», Odermatt ha ora raccontato l'origine del problema: durante un allenamento estivo a Zermatt aveva sentito «un leggero dolore all'altezza dell'osso dell'anca». Tornato a casa, aveva poi affrontato un'escursione con la fidanzata, accumulando oltre mille metri di dislivello in discesa. «Sono quasi certo di aver dosato male il mio sforzo nella discesa», ha spiegato.
Qualche giorno più tardi, durante uno squat, Odermatt ha quindi «sentito un dolore acuto e un leggero schiocco». Anziché raggiungere il campo di allenamento di Valle Nevado, lo sciatore svizzero è rimasto a Engelberg per farsi seguire dal fisioterapista Patrick Amrhein, del quale ha elogiato il lavoro.
Ora ristabilito, Odermatt raggiungerà il Cile mantenendo inizialmente un approccio prudente. «So che dovrò andare gradualmente in Cile durante i primi giorni. Non devo assolutamente esagerare, troppo in fretta», ha dichiarato.