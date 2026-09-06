Cerca e trova immobili
Segnalaci
Serie A
LIVE
1° tempo
Juventus
0
Milan
0
Serie A
Tennis maschile
LIVE
S2
TTommy Paul
0
AAlcaraz, Carlos
1
Ottavi di finale
SCI ALPINO

Odermatt, lo squat e il leggero infortunio: «Ora sta bene»

Il campione nidvaldese si è ripreso rapidamente dal suo problema muscolare. Domani partirà per il Cile.
Odermatt, lo squat e il leggero infortunio: «Ora sta bene»
IMAGO/NTB
di 20min.ch | Jérémy Santallo
Odermatt, lo squat e il leggero infortunio: «Ora sta bene»
Il campione nidvaldese si è ripreso rapidamente dal suo problema muscolare. Domani partirà per il Cile.
SPORT: Risultati e classifiche

ENGELBERG - Più paura che conseguenze per Marco Odermatt. Il cinque volte vincitore della Coppa del Mondo generale, rallentato da un lieve infortunio muscolare, ha ricevuto il via libera per partire lunedì alla volta del Cile, dove i compagni specialisti del gigante si allenano già da una settimana.

Otto giorni fa Swiss-Ski aveva comunicato che il nidvaldese aveva avvertito un dolore durante un allenamento fisico. Al «Blick», Odermatt ha ora raccontato l'origine del problema: durante un allenamento estivo a Zermatt aveva sentito «un leggero dolore all'altezza dell'osso dell'anca». Tornato a casa, aveva poi affrontato un'escursione con la fidanzata, accumulando oltre mille metri di dislivello in discesa. «Sono quasi certo di aver dosato male il mio sforzo nella discesa», ha spiegato.

SCI ALPINO
Marco Odermatt non andrà in Cile

Qualche giorno più tardi, durante uno squat, Odermatt ha quindi «sentito un dolore acuto e un leggero schiocco». Anziché raggiungere il campo di allenamento di Valle Nevado, lo sciatore svizzero è rimasto a Engelberg per farsi seguire dal fisioterapista Patrick Amrhein, del quale ha elogiato il lavoro.

Ora ristabilito, Odermatt raggiungerà il Cile mantenendo inizialmente un approccio prudente. «So che dovrò andare gradualmente in Cile durante i primi giorni. Non devo assolutamente esagerare, troppo in fretta», ha dichiarato.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
allenamenticilecoppa del mondoinfortuniomarco odermattsci alpinoswiss-ski
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»
LIVE
ITALIA
1 gior
22
99

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»

52enne annegata nel Ceresio: «Alcol e benzodiazepine fattori determinanti»
LIVE
MELIDE
2 gior

52enne annegata nel Ceresio: «Alcol e benzodiazepine fattori determinanti»

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia
LIVE
ALTA LEVENTINA
2 gior
13
77

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne
LIVE
BIASCA
1 gior

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»
LIVE
GINEVRA
22 ore
27
55

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile
LIVE
LUGANO
1 gior

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti
LIVE
CAPO VERDE
8 ore
1

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti

Qui si mangia solo vegano: «Chi arriva scettico ne esce sorpreso»
LIVE
MESOCCO (GR)
2 gior
56

Qui si mangia solo vegano: «Chi arriva scettico ne esce sorpreso»

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco
LIVE
CUGNASCO-GERRA
22 ore

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente
LIVE
CUGNASCO-GERRA
12 ore

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente

Fiamme in piena notte alla scuola professionale
LIVE
BIASCA
1 gior
6

Fiamme in piena notte alla scuola professionale

«Pubblicare gli audio è stata una scelta difficile. Ho corso dei rischi, ma non me ne pento»
LIVE
LUGANO
3 gior
68
130

«Pubblicare gli audio è stata una scelta difficile. Ho corso dei rischi, ma non me ne pento»

Allarme sul volo Swiss: cambio rotta e atterraggio di emergenza
LIVE
SVIZZERA/STATI UNITI
3 gior
12
21

Allarme sul volo Swiss: cambio rotta e atterraggio di emergenza

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
49

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»

La chiude nel bagagliaio poi la getta dal cavalcavia. Infine si uccide davanti alla polizia
LIVE
ITALIA
2 gior

La chiude nel bagagliaio poi la getta dal cavalcavia. Infine si uccide davanti alla polizia

Scomparsa nel Ceresio, il corpo individuato a 72 metri di profondità
LIVE
LUGANESE
2 gior

Scomparsa nel Ceresio, il corpo individuato a 72 metri di profondità

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria
LIVE
CANTONE
10 ore

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria

C'è un nuovo milionario
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
17

C'è un nuovo milionario

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze
LIVE
BELLINZONA
3 ore
14
28

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze

Sparatoria di Aarau, parla la mamma della vittima: «Non volevo venisse in Svizzera»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
25
64

Sparatoria di Aarau, parla la mamma della vittima: «Non volevo venisse in Svizzera»

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»
LIVE
ARGOVIA/GIURA
1 gior

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»

Lombardi oltre i 70 anni nel CdA delle AIL: le spiegazioni del Municipio
LIVE
CANTONE
2 gior
43
127

Lombardi oltre i 70 anni nel CdA delle AIL: le spiegazioni del Municipio

A scuola solo 4 giorni, l'esperimento (per ora) convince
LIVE
SVIZZERA
1 gior
18
94

A scuola solo 4 giorni, l'esperimento (per ora) convince

Fra motori (vintage) rombanti, fumetti e brindisi a cielo aperto: ma che bel weekend!
LIVE
AGENDONE
2 gior

Fra motori (vintage) rombanti, fumetti e brindisi a cielo aperto: ma che bel weekend!

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno
LIVE
CANTONE
23 ore
5

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno
LIVE
BERNA
10 ore

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro
LIVE
LUGANO
3 gior
230
352

Festa di compleanno finita male: tre ragazze aggredite di notte in pieno centro

Ubriaco, senza patente... a 140 km/h dove limite è 40
LIVE
SVITTO
2 gior
16
47

Ubriaco, senza patente... a 140 km/h dove limite è 40

La nuova quotidianità di Luca Cereda senza il suo Ambrì
LIVE
HOCKEY
2 gior
3
25

La nuova quotidianità di Luca Cereda senza il suo Ambrì

Cadute, quanto ci costano! Ma gli anziani ora trovano Equilibrium
LIVE
CANTONE
2 gior
7
26

Cadute, quanto ci costano! Ma gli anziani ora trovano Equilibrium

Quando pensi di svapare cannabis, e invece è “spezia”: l'effetto è devastante
LIVE
FOCUS
2 gior
29

Quando pensi di svapare cannabis, e invece è “spezia”: l'effetto è devastante

Colpito dalla cesta di una mongolfiera, muore 86enne
LIVE
SVIZZERA
2 gior

Colpito dalla cesta di una mongolfiera, muore 86enne

Lui con il machete, lei con un coltello
LIVE
SAN GALLO
1 gior
56

Lui con il machete, lei con un coltello

Rifiuti abbandonati, il Municipio: «Cestini verso la digitalizzazione»
LIVE
LUGANO
2 gior
21
66

Rifiuti abbandonati, il Municipio: «Cestini verso la digitalizzazione»

Scomparsa dopo una nuotata, le ricerche proseguono
LIVE
BRUSINO ARSIZIO
2 gior

Scomparsa dopo una nuotata, le ricerche proseguono

«I biglietti più economici non bastano»
LIVE
SVIZZERA/CANTONE
1 gior
25
25

«I biglietti più economici non bastano»

Allarme a una festa scolastica: maxi operazione di polizia
LIVE
SAN GALLO
1 gior
6
14

Allarme a una festa scolastica: maxi operazione di polizia

Franco-Euro: cosa dicono i dati e quali prospettive si aprono per i prossimi mesi
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
1 gior

Franco-Euro: cosa dicono i dati e quali prospettive si aprono per i prossimi mesi

Vacanze finite, radar sempre al lavoro
LIVE
CANTONE
2 gior
14
21

Vacanze finite, radar sempre al lavoro

Ajeti gol al 94': il Lugano timbra il pokerissimo
LIVE
FCL
2 gior
35
48

Ajeti gol al 94': il Lugano timbra il pokerissimo

Automedica urtata da un'auto sulla cantonale a Contone
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior
7
12

Automedica urtata da un'auto sulla cantonale a Contone

US Open, è guerra alle influencer: «Rispettate il tennis»
LIVE
TENNIS
2 gior
6
32

US Open, è guerra alle influencer: «Rispettate il tennis»

Lo psicologo forense: «Atto di follia omicida? Questo è un caso insolito»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
11
12

Lo psicologo forense: «Atto di follia omicida? Questo è un caso insolito»

Soldati svizzeri morti: i Giovani UDC scioccano con un video di guerra
LIVE
SVIZZERA
2 gior
60
168

Soldati svizzeri morti: i Giovani UDC scioccano con un video di guerra

La foto shock di Márquez: «La mia spalla dopo sette operazioni»
LIVE
MOTOGP
1 gior
5
18

La foto shock di Márquez: «La mia spalla dopo sette operazioni»

Zurigo, il nubifragio ha cancellato 150 voli
LIVE
SVIZZERA
2 gior
1
6

Zurigo, il nubifragio ha cancellato 150 voli

Di nuovo senza Pestoni, Ambrì nettamente sconfitto
LIVE
HCAP
1 gior
7
28

Di nuovo senza Pestoni, Ambrì nettamente sconfitto

Nuovo sciopero, i TILO si fermano al confine
LIVE
CANTONE / CONFINE
2 gior
30
31

Nuovo sciopero, i TILO si fermano al confine

ULTIME NOTIZIE SPORT
Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko
LIVE
FCL
2 ore
13
58

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko

Nürburgring, gara anomala per Marciello
LIVE
3 ORE NÜRBURGRING
3 ore

Nürburgring, gara anomala per Marciello

Antonelli nella leggenda: dall'ultima fila al trionfo
LIVE
FORMULA 1
3 ore
6
27

Antonelli nella leggenda: dall'ultima fila al trionfo

Anomalie cardiache, Désirée Blanco annuncia il ritiro
LIVE
SUPER LEAGUE
4 ore
1
3

Anomalie cardiache, Désirée Blanco annuncia il ritiro

Ambrì, così non basta
LIVE
HCAP
5 ore
2
19

Ambrì, così non basta

Alessandro Romano tra i pre-convocati da Mancini
LIVE
NAZIONALE
7 ore
6
17

Alessandro Romano tra i pre-convocati da Mancini

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»
LIVE
US OPEN
9 ore
7
44

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»

Embolo subito decisivo: gol all'esordio contro Messi
LIVE
MLS
11 ore
3
6

Embolo subito decisivo: gol all'esordio contro Messi

Zverev avanti, Fritz crolla: gli US Open perdono una stella
LIVE
US OPEN
12 ore
3
3

Zverev avanti, Fritz crolla: gli US Open perdono una stella

Lo scherzo del destino: Ajeti torna immediatamente nella sua Basilea
LIVE
SUPER LEAGUE
13 ore
1
12

Lo scherzo del destino: Ajeti torna immediatamente nella sua Basilea