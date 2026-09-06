Odermatt, lo squat e il leggero infortunio: «Ora sta bene»

Otto giorni fa Swiss-Ski aveva comunicato che il nidvaldese aveva avvertito un dolore durante un allenamento fisico. Al «Blick», Odermatt ha ora raccontato l'origine del problema: durante un allenamento estivo a Zermatt aveva sentito «un leggero dolore all'altezza dell'osso dell'anca». Tornato a casa, aveva poi affrontato un'escursione con la fidanzata, accumulando oltre mille metri di dislivello in discesa. «Sono quasi certo di aver dosato male il mio sforzo nella discesa», ha spiegato.