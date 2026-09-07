Infantino punta alla rielezione

Sotto pressione per il caso degli investitori

Negli ultimi mesi Infantino è finito sotto una pressione senza precedenti e sta attraversando la fase più delicata della sua presidenza. A scatenare le polemiche sono stati soprattutto i piani, poi ritirati, per coinvolgere investitori in futuri affari legati ai Mondiali.

Il progetto ha suscitato forti reazioni nel mondo del calcio e, nonostante sia ormai stato accantonato, ha lasciato strascichi pesanti. La UEFA starebbe infatti cercando di impedirne la rielezione al congresso FIFA del prossimo marzo.