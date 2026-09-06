Alcaraz alza il livello e asfalta Paul

Nel tabellone femminile Aryna Sabalenka (WTA 1) ha raggiunto i quarti battendo Taylor Townsend (96) per 6-4, 6-3. Dopo un avvio caratterizzato da cinque break consecutivi, la bielorussa ha saputo essere più incisiva nei momenti decisivi. Nel secondo set, sotto 3-1, ha infilato cinque giochi consecutivi chiudendo la partita.

Sabalenka troverà ora Linda Noskova (6), campionessa di Wimbledon. La ceca ha avuto bisogno di sei match point per avere la meglio sull'ucraina Marta Kostyuk (11), dopo non essere riuscita a chiudere l'incontro quando conduceva 7-5, 5-4 e 40-15. «Sono più che sollevata», ha dichiarato Noskova dopo una sfida definita «difficile mentalmente e fisicamente».