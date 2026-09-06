Alcaraz alza il livello e asfalta Paul
Nel primo vero test dopo l'infortunio lo spagnolo si è sbarazzato dell'americano in tre set. Avanti Anche Aryna Sabalenka.
Nel primo vero test dopo l'infortunio lo spagnolo si è sbarazzato dell'americano in tre set. Avanti Anche Aryna Sabalenka.
NEW YORK - Di ritorno da un lungo infortunio al polso destro, Carlos Alcaraz ha superato il primo vero test agli US Open. Il numero 3 mondiale ha eliminato domenica negli ottavi l'americano Tommy Paul (ATP 21) con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4.
Sull'Arthur-Ashe lo spagnolo, sette volte vincitore di tornei del Grande Slam, ha concesso poco al rivale. Dopo aver ottenuto il break decisivo del primo set sul 5-4, Alcaraz ha mantenuto il controllo dell'incontro, conquistando la settima vittoria in nove confronti con Paul. Al prossimo turno affronterà il vincitore della sfida tra Ben Shelton (ATP 9) e Stefanos Tsitsipas (ATP 53).
Nel tabellone femminile Aryna Sabalenka (WTA 1) ha raggiunto i quarti battendo Taylor Townsend (96) per 6-4, 6-3. Dopo un avvio caratterizzato da cinque break consecutivi, la bielorussa ha saputo essere più incisiva nei momenti decisivi. Nel secondo set, sotto 3-1, ha infilato cinque giochi consecutivi chiudendo la partita.
Sabalenka troverà ora Linda Noskova (6), campionessa di Wimbledon. La ceca ha avuto bisogno di sei match point per avere la meglio sull'ucraina Marta Kostyuk (11), dopo non essere riuscita a chiudere l'incontro quando conduceva 7-5, 5-4 e 40-15. «Sono più che sollevata», ha dichiarato Noskova dopo una sfida definita «difficile mentalmente e fisicamente».