Juve-Milan, che finale! Cissé illude, Gatti gela i rossoneri al 92'

Poi è arrivata la fiammata del Milan. Il giovane Cissé ha trovato il guizzo per firmare l’1-0, dando l’impressione di aver regalato ai rossoneri un colpaccio pesantissimo a Torino. Sembrava fatta, ma la Juventus non ha mollato e al 92' ha trovato l’incredibile pareggio. A firmarlo di testa è stato Gatti, entrato in campo appena quattro minuti prima e bravo a ristabilire l’equilibrio proprio quando il Milan pregustava ormai il successo. Un finale al cardiopalma per un 1-1 che lascia entrambe le squadre ancora imbattute.

Nelle altre partite di giornata, a sorridere è stato soltanto il sorprendente Frosinone, capace di piegare per 3-2 l’altra neopromossa, il Venezia. I laziali si sono portati sul doppio vantaggio grazie alla doppietta di Raimondo, prima di subire la rimonta firmata da Yeboah e Sagrado. A decidere la sfida è stato poi il georgiano Kvernadze.