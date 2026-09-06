Juve-Milan, che finale! Cissé illude, Gatti gela i rossoneri al 92'
Il Milan passa nel finale con il giovane Cissé, ma quando i tre punti sembrano ormai in cassaforte arriva la zampata di Gatti: a Torino finisce 1-1.
|5
|Manuel Locatelli
|9
|Randal Kolo Muani
|25
|Guglielmo Vicario
|7
|Francisco Conceicao 88'
|3
|Gleison Bremer Silva Nascimento
|15
|Pierre Kalulu
|26
|Jhon Lucumi
|12
|Douglas Luiz 76'
|17
|Kerim Alajbegovic 64'
|2
|Mehmet Zeki Celik 88'
|31
|Nico Gonzalez 65'
|27
|Nick Woltemade 76'
|1
|Kamil Grabara
|4
|Federico Gatti 88'
|6
|Lloyd Kelly
|13
|Jeremie Boga 64'
|24
|Daniele Rugani
|23
|Carlo Pinsoglio
|11
|Edon Zhegrova 88'
|8
|Teun Koopmeiners 65'
|88' Mario Gila
|34
|Yunus Musah
|80
|Strahinja Pavlovic
|31
|61' Adrien Rabiot
|12
|61' Alexis Saelemaekers
|56
|Koni De Winter
|5
|Pervis Estupinan
|2
|Mike Maignan
|16
|82' Luka Modric
|14
|61' Diego Moreira
|22
|Goncalo Ramos
|9
C’era grande attesa per il big match di Torino tra Juventus e Milan e, alla fine, lo spettacolo non ha tradito le aspettative. Dopo una sfida equilibrata e a lungo inchiodata sullo 0-0, nel finale è infatti successo un po' di tutto: prima il giovane Alphadjo Cissé ha portato avanti il Milan, poi Gatti, al 92', ha segnato il gol del definitivo 1-1.
A provarci con maggiore insistenza sono stati i padroni di casa, che però si sono trovati davanti un Maignan in serata di grazia. Il portiere rossonero ha abbassato la saracinesca, respingendo gli assalti della Juventus e mantenendo in equilibrio una partita che sembrava destinata a chiudersi senza reti.
Poi è arrivata la fiammata del Milan. Il giovane Cissé ha trovato il guizzo per firmare l’1-0, dando l’impressione di aver regalato ai rossoneri un colpaccio pesantissimo a Torino. Sembrava fatta, ma la Juventus non ha mollato e al 92' ha trovato l’incredibile pareggio. A firmarlo di testa è stato Gatti, entrato in campo appena quattro minuti prima e bravo a ristabilire l’equilibrio proprio quando il Milan pregustava ormai il successo. Un finale al cardiopalma per un 1-1 che lascia entrambe le squadre ancora imbattute.
Nelle altre partite di giornata, a sorridere è stato soltanto il sorprendente Frosinone, capace di piegare per 3-2 l’altra neopromossa, il Venezia. I laziali si sono portati sul doppio vantaggio grazie alla doppietta di Raimondo, prima di subire la rimonta firmata da Yeboah e Sagrado. A decidere la sfida è stato poi il georgiano Kvernadze.
Pareggio anche tra Parma e Monza, che si sono lasciate sull’1-1: al vantaggio ospite di Robinson ha risposto il giovanissimo Lontani.
Spettacolo e gol, invece, tra Bologna e Sassuolo. I rossoblù hanno acciuffato il 2-2 in piena Zona Cesarini grazie a Dovbyk, dopo le reti di Doig, Piccoli e Adzic che avevano reso la sfida ancora più rocambolesca.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Roma
|3
|9
|3
|0
|0
|10
|1
|9
|2
|Inter
|3
|9
|3
|0
|0
|8
|3
|5
|3
|Como
|3
|7
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|4
|Milan
|3
|7
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|5
|Juventus
|3
|7
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|6
|Frosinone
|3
|6
|2
|0
|1
|6
|3
|3
|7
|Lazio
|2
|6
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|8
|Atalanta
|3
|6
|2
|0
|1
|4
|3
|1
|9
|Udinese
|2
|4
|1
|1
|0
|4
|3
|1
|10
|Sassuolo
|3
|4
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|11
|Napoli
|3
|3
|1
|0
|2
|5
|5
|0
|12
|Cagliari
|2
|3
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|13
|Torino
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|14
|Lecce
|2
|3
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|15
|Bologna
|3
|1
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|16
|Parma
|3
|1
|0
|1
|2
|1
|4
|-3
|17
|Monza
|3
|1
|0
|1
|2
|4
|8
|-4
|18
|Venezia
|3
|0
|0
|0
|3
|2
|7
|-5
|19
|Genoa
|3
|0
|0
|0
|3
|1
|7
|-6
|20
|Fiorentina
|3
|0
|0
|0
|3
|1
|9
|-8