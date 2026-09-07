Fontana domina a Imola ma la vittoria sfuma all'ultimo giro

È riuscito a conservare la testa della corsa fino all'ultimo passaggio, quando un testacoda lo ha fatto scivolare al quinto posto. «È chiaramente un peccato il fatto che abbiamo perso la vittoria e più in generale il podio, ma sono contento per la gara che abbiamo fatto io e Danilo», ha precisato Fontana. «Lavoreremo ancora meglio nel prossimo round per cercare di concretizzare il finale di gara. Ringrazio tutto il team Centri Porsche Ticino e Danilo per il fine settimana».