Fontana domina a Imola ma la vittoria sfuma all'ultimo giro
Il pilota luganese conquista pole position e giro veloce, costruendo oltre 20 secondi di vantaggio prima del testacoda di Arfini nel finale.
Il pilota luganese conquista pole position e giro veloce, costruendo oltre 20 secondi di vantaggio prima del testacoda di Arfini nel finale.
IMOLA - Si è chiuso sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola il quarto appuntamento del GT4 Italy Series, penultimo impegno nella serie per Alex Fontana. Il pilota luganese ha condiviso la Porsche 718 Cayman GT4 #75 del team Centri Porsche Ticino con Danilo Arfini, pilota della AF Academy di cui Fontana è coach.
Il fine settimana si è sviluppato su tre giornate, tra qualifiche e gare da 50 minuti più un giro. Nelle qualifiche di venerdì Fontana ha fermato il cronometro sull'1:50.220, conquistando la pole position per la gara di domenica con un tempo più veloce di oltre un secondo rispetto a qualsiasi altro crono registrato durante il weekend. Arfini ha invece ottenuto il 12esimo posto sulla griglia di partenza della gara di sabato.
La corsa del sabato si è però conclusa anzitempo: un testacoda ha mandato la Porsche di Arfini nella ghiaia alle Acque Minerali, costringendo l'equipaggio al ritiro.
Domenica Fontana è scattato dalla pole position, prendendo subito il comando e costruendo un vantaggio di oltre 20 secondi sul primo inseguitore. Il pilota luganese ha anche realizzato il giro più veloce della gara in 1:51.089. Dopo la sosta ai box, Arfini ha preso il volante della Porsche 718 Cayman con l'obiettivo di amministrare il margine accumulato.
È riuscito a conservare la testa della corsa fino all'ultimo passaggio, quando un testacoda lo ha fatto scivolare al quinto posto. «È chiaramente un peccato il fatto che abbiamo perso la vittoria e più in generale il podio, ma sono contento per la gara che abbiamo fatto io e Danilo», ha precisato Fontana. «Lavoreremo ancora meglio nel prossimo round per cercare di concretizzare il finale di gara. Ringrazio tutto il team Centri Porsche Ticino e Danilo per il fine settimana».
L'equipaggio composto da Noah Massa e Jorden Dolischka, entrambi piloti della AF Academy, ha invece concluso il fine settimana con un quinto posto sabato e un nono posto domenica. A Imola ha inoltre debuttato un terzo pilota proveniente dalla AF Academy, Francesco Polari, che ha concluso la sua gara nella Top-10.
Il GT4 Italy Series tornerà in pista per il round conclusivo di Monza, in programma dal 9 all'11 ottobre 2026. Fontana sarà sostituito da Norbert Siedler a causa della concomitanza con Indianapolis nell'Intercontinental GT Challenge. Il ticinese tornerà invece in azione già questo fine settimana sul circuito di Hockenheim per il GT Open.