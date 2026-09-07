Svizzera, che girone ai Mondiali: subito Germania e Finlandia
Cadieux e i suoi debutteranno a Gelsenkirchen davanti a oltre 60'000 spettatori, poi affronteranno Slovenia, Finlandia, Lettonia, Svezia, Austria e Ucraina.
BERNA - La Svizzera conosce il proprio cammino ai Mondiali 2027 in programma in Germania. La selezione di Jan Cadieux, vice-campione del mondo in carica, sarà protagonista soprattutto a Mannheim, ma debutterà in uno scenario da brividi.
L’esordio degli elvetici sarà infatti contro i padroni di casa della Germania, nello stadio di calcio dello Schalke a Gelsenkirchen, dove sono attesi più di 60'000 spettatori.
Due giorni più tardi, il 15 maggio, la Svizzera affronterà la Slovenia, mentre il giorno successivo sarà subito tempo di big-match contro quella Finlandia che tanto male ci ha fatto qualche mese fa.
Dopo una giornata di riposo, il 18 maggio gli elvetici torneranno sul ghiaccio contro la Lettonia. Il calendario proseguirà poi con la Svezia, il 21 maggio, l’Austria, il 23 maggio, e infine l’Ucraina, nuova arrivata nel gruppo mondiale, il 24 maggio.
A eccezione della sfida inaugurale contro la Germania, tutte le partite della fase a gironi della Svizzera si disputeranno dunque a Mannheim.
📆 𝐌𝐚𝐫𝐤 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐚𝐥𝐞𝐧𝐝𝐚𝐫𝐬 📆— Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) September 7, 2026
🤩 Unser Spielplan für die 2027 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in Düsseldorf und Mannheim ist bekannt!
🇨🇭 Le calendrier de nos matchs pour le Championnat du Monde de Hockey sur Glace 2027 de l’IIHF à Düsseldorf et Mannheim est connu! pic.twitter.com/wAPvhLkQyG