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«Una partita molto emozionante»

Albian Ajeti è tornato nella "sua" Basilea ed è stato accolto in modo caloroso dalla Muttenzerkurve
«Una partita molto emozionante»
Philipp Kresnik/freshfocus
Albian Ajeti (FC Lugano) è tornato allo Joggeli.
di 20min.ch | Nils Hänggi
«Una partita molto emozionante»
Albian Ajeti è tornato nella "sua" Basilea ed è stato accolto in modo caloroso dalla Muttenzerkurve
CALCIO: Risultati e classifiche

BASILEA - Pochi giorni dopo aver lasciato il Basilea per il Lugano, Albian Ajeti è già tornato al St.Jakob da avversario. I bianconeri si sono imposti per 3-1, infliggendo ai renani la seconda sconfitta consecutiva.

Per l'attaccante svizzero è stata una serata particolare. «È stato strano per me, una partita molto emozionante. Pochi giorni fa giocavo ancora con la maglia del FCB, ora gioco contro il Basilea allo Joggeli», ha raccontato a blue Sport. «La Muttenzerkurve mi ha accolto prima della partita, questo significa molto per me. È stato anche strano salutare gli ex compagni di squadra. Ma ora guardo avanti».

FCL
Il Lugano non si ferma più: ribaltato anche il Basilea

Ajeti, autore di 47 dei suoi 61 gol in Super League con il Basilea, in questa stagione aveva giocato soltanto 35 minuti ed era rimasto fuori dalle convocazioni nelle ultime due occasioni prima del trasferimento. Il nuovo capitolo ticinese sembra avergli restituito entusiasmo. «La squadra funziona. Si vede uno stile di gioco chiaro. Anche quando siamo in vantaggio, vogliamo semplicemente continuare a giocare a calcio. Sono molto felice di essere qui».

Anche per Xherdan Shaqiri il rapido cambio di maglia dell'amico è stato particolare. «L'ho salutato, perché pochi giorni fa era ancora qui», ha dichiarato a 20 Minuten. «È andato via abbastanza in fretta, e anch'io sono rimasto molto sorpreso. È stato solo un saluto».

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