«Una partita molto emozionante»

Ajeti, autore di 47 dei suoi 61 gol in Super League con il Basilea, in questa stagione aveva giocato soltanto 35 minuti ed era rimasto fuori dalle convocazioni nelle ultime due occasioni prima del trasferimento. Il nuovo capitolo ticinese sembra avergli restituito entusiasmo. «La squadra funziona. Si vede uno stile di gioco chiaro. Anche quando siamo in vantaggio, vogliamo semplicemente continuare a giocare a calcio. Sono molto felice di essere qui».

Anche per Xherdan Shaqiri il rapido cambio di maglia dell'amico è stato particolare. «L'ho salutato, perché pochi giorni fa era ancora qui», ha dichiarato a 20 Minuten. «È andato via abbastanza in fretta, e anch'io sono rimasto molto sorpreso. È stato solo un saluto».