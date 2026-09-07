La risurrezione di Tsitsipas passa (anche) dalla Svizzera

«Dopo Roland-Garros, Stefanos si è preso del tempo per riflettere sul suo futuro», aveva spiegato Perrin a Eurosport all'inizio di agosto. Il giocatore voleva «una nuova squadra e un nuovo progetto», mentre la separazione professionale dal padre sarebbe stata «attentamente ponderata». A New York lo stesso Tsitsipas ha raccontato di aver sentito il bisogno di «una voce diversa» e di «più calma» nel suo ambiente tennistico, dopo un periodo caratterizzato da «molto caos e rumore».

Superati anche i problemi alla schiena che dopo gli US Open dello scorso anno gli avevano impedito di camminare per due giorni, Tsitsipas sta cercando di rilanciare una carriera che lo ha visto raggiungere due finali Slam, al Roland-Garros nel 2021 e agli Australian Open nel 2023. La scorsa estate, dopo la fine della relazione con Paula Badosa, aveva inoltre intrapreso una fase della sua vita maggiormente incentrata sul tennis.