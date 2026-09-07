«Fui allontanato dallo sport»

Una sanzione che ha fatto un po' arrabbiare Omar Jasika, che alcuni anni or sono era stato colto in fallo per lo stesso motivo. «Nel 2018 ho ricevuto una squalifica di due anni dopo essere risultato positivo alla stessa sostanza - ha detto l'attuale numero 408 al mondo, fra l'altro amico di Kyrgios - Mi sono assunto la responsabilità delle mie azioni e ho scontato ogni singolo giorno di quella sospensione. Poiché il COVID è arrivato poco dopo il momento in cui sarei potuto rientrare, in pratica ho perso quasi quattro anni di carriera durante alcuni dei momenti più importanti della mia vita. Oggi le regole sono cambiate. Un giocatore in una situazione simile può ricevere un mese di squalifica entrando in un programma di recupero approvato. Non sto dicendo che Nick avrebbe dovuto ricevere una squalifica più lunga. Non lo credo affatto. Sto dicendo che avrei voluto che lo stesso aiuto e la stessa comprensione fossero stati offerti anche a me. Ho commesso un errore e meritavo delle conseguenze, ma perdere due anni di carriera è stato incredibilmente difficile. All'epoca non mi fu offerto alcun trattamento né un percorso chiaro per rientrare. Fui semplicemente allontanato dallo sport e lasciato a gestire da solo tutto ciò che ne è derivato»