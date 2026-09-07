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Calciatore afferra un giovane tifoso per il collo: indaga la polizia

Un video di un incidente tra un tifoso e un giocatore è diventato virale sul web. È stata aperta un'inchiesta.
Calciatore afferra un giovane tifoso per il collo: indaga la polizia
X / James Hall
di 20min.ch | Agence France-Presse
Calciatore afferra un giovane tifoso per il collo: indaga la polizia
Un video di un incidente tra un tifoso e un giocatore è diventato virale sul web. È stata aperta un'inchiesta.
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CARDIFF - La polizia britannica ha aperto domenica un'inchiesta sull'alterco avvenuto il giorno precedente tra il difensore del Cardiff Krystian Bielik e un giovane tifoso del Portsmouth. Il video dell'incidente, avvenuto durante la partita di seconda divisione vinta 2-0 dal Portsmouth, è diventato virale sui social network.

Durante l'incontro al Fratton Park il pallone è finito tra le mani di un ragazzo in prima fila. Bielik si è avvicinato per recuperarlo, ma il giovane ha lanciato la palla verso il campo, fuori dalla portata del calciatore. Il difensore polacco lo ha quindi afferrato per il collo e il ragazzo ha reagito dandogli uno schiaffo. L'arbitro ha interrotto la partita per tre minuti.

«Possiamo confermare che stiamo indagando su un incidente durante il quale un adolescente sarebbe stato vittima di un'aggressione durante la partita di calcio al Fratton Park», ha comunicato la polizia locale.

Il Cardiff ha dichiarato di essere «soddisfatto del modo in cui gli arbitri hanno gestito questa situazione», aggiungendo che «la protezione dei giocatori sarà sempre una priorità». L'allenatore del club gallese aveva affermato dopo la partita che Bielik era stato schiaffeggiato dal giovane tifoso.

Anche il Portsmouth è intervenuto, sottolineando che «il benessere e la sicurezza dei giovani sono una priorità» e assicurando che resterà in contatto con le diverse parti durante lo svolgimento dell'inchiesta.

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