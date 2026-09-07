Calciatore afferra un giovane tifoso per il collo: indaga la polizia

«Possiamo confermare che stiamo indagando su un incidente durante il quale un adolescente sarebbe stato vittima di un'aggressione durante la partita di calcio al Fratton Park», ha comunicato la polizia locale.

Il Cardiff ha dichiarato di essere «soddisfatto del modo in cui gli arbitri hanno gestito questa situazione», aggiungendo che «la protezione dei giocatori sarà sempre una priorità». L'allenatore del club gallese aveva affermato dopo la partita che Bielik era stato schiaffeggiato dal giovane tifoso.