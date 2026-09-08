William Worge Kreü in biancoblù
Il 26enne svedese darà una mano alla difesa in attesa del rientro di Virtanen
Il 26enne svedese darà una mano alla difesa in attesa del rientro di Virtanen
AMBRÌ - Lo aveva annunciato Lars Weibel durante la conferenza stampa della settimana scorsa ed oggi è arrivato. L'Ambrì ha comunicato di aver messo sotto contratto il difensore svedese William Worge Kreü, che resterà alla Gottardo Arena fino al rientro dell'infortunato Jesse Virtanen.
Nello scorso campionato il 26enne ha giocato 47 partite nella Liiga con lo Jukurit (3 gol e 7 assist) e 17 con l'Adler Mannheim (1 gol e 3 assist).
I dettagli nel comunicato emesso dalla società
L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica di aver ingaggiato il difensore svedese William Worge Kreü fino al rientro di Jesse Virtanen. Nato nel 2000 e cresciuto nel settore giovanile del Linköping, William è un difensore mancino di 197 cm. Nel corso della sua carriera ha disputato oltre 200 partite nel massimo campionato svedese, vestendo le maglie del Linköping HC e del Oskarshamn.
Nella stagione 2025/26 il giocatore ha inoltre maturato esperienze all’estero, disputando 47 partite in Liiga con lo Jukurit e concludendo l’annata in Germania con l’Adler Mannheim.
Difensore affidabile e fisicamente strutturato, William Kreü porta alla formazione biancoblù intensità e solidità nella propria zona difensiva, oltre a una comprovata efficacia nelle situazioni di inferiorità numerica.
Il 26enne svedese sarà a disposizione dell’HCAP fino a quando Jesse Virtanen sarà nuovamente abile a disputare una partita. William potrà iniziare qualsiasi attività sul ghiaccio con la squadra solamente una volta completate le necessarie pratiche relative al permesso di lavoro.
L’Hockey Club Ambrì-Piotta dà il benvenuto a William e gli augura una buona esperienza in biancoblù.