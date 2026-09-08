National League, manca poco: Ambrì e Lugano, ecco le vostre rivali

ZUGO - Dopo il catastrofico campionato scorso, a Zugo c'è stata una vera e propria rivoluzione. E non soltanto a livello di giocatori. Durante l'estate sono infatti cambiati il CEO, con Duca al posto di Lenwiler, il DS, con Suihkonen al posto di Kläy, e l'allenatore, con l'arrivo di Marjamäki dal Kloten. Anche sul ghiaccio, però, i cambiamenti sono tanti. Ottimo l'acquisto di Rohrer, "scippato" ai Lions, e interessanti anche gli arrivi di Rico Gredig e Chris Egli dal Davos e di Eric Schneller dal Ginevra. Partono invece diversi giocatori d'esperienza, come Schlumpf, Herzog e il ceco Vozenilek. Si è invece salvato il resto della connection "cecoslovacca", formata da Sklenica, Kovar, Tatar e Kubalik, alla quale viene però chiesto un rendimento superiore. Ai quattro si aggiungono i due svedesi già presenti, Bengstsson e Wingerli, e il nuovo acquisto Moverare, proveniente dai LA Kings.