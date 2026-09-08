Alexander Zverev in scioltezza
Il tedesco è l’unico giocatore della top 20 ancora in gara nella sua parte di tabellone. Affronterà Botic Van de Zandschulp nei quarti.
Il tedesco è l’unico giocatore della top 20 ancora in gara nella sua parte di tabellone. Affronterà Botic Van de Zandschulp nei quarti.
NEW YORK - Testa di serie n.1 in assenza di Jannik Sinner, Alexander Zverev ha proseguito la sua serie di vittorie in tre set battendo 6-2, 6-2, 7-6 (7-3) l’italiano Luciano Darderi (Atp 22) lunedì sera negli ottavi di finale degli US Open.
Dopo due primi turni in chiaroscuro e vinti in cinque set, il tedesco ha ottenuto un secondo successo consecutivo in tre set senza mai essere davvero messo in difficoltà da Darderi, salvando l’unica palla break che ha concesso.
Nonostante un leggero risveglio nel terzo set, il suo avversario non ha avuto scampo, crollando sotto i 42 colpi vincenti di Zverev, ancora una volta imperiale al servizio (13 ace e 72% di prime in campo).
Il vincitore dell’ultima edizione del Roland-Garros affronterà nei quarti di finale l’olandese Botic van de Zandschulp, numero 70 mondiale, che ha eliminato il lucky loser francese Arthur Gea in cinque set, dopo aver salvato un match point.
L’altro quarto di finale di questa parte del tabellone vedrà opposti il russo Karen Khachanov (Atp 50) al belga Alexander Blockx (Atp 34).