Raselli Erboristeria Biologica diventa Silver Sponsor di maglia dell’HCAP
Dopo tre anni come Bronze Sponsor, Raselli Erboristeria Biologica ha deciso di aumentare il proprio sostegno in favore del club leventinese
L’Hockey Club Ambrì-Piotta è lieto di annunciare un nuovo e importante sviluppo della partnership con Raselli Erboristeria Biologica, che dalla stagione 2026/27 diventa Silver Sponsor di maglia del Club.
Dopo tre anni come Bronze Sponsor e una stagione in qualità di Silver Sponsor, Raselli compie un ulteriore passo nel proprio percorso al fianco dell’HCAP. Il marchio dell’azienda svizzera sarà presente sulla maglia ufficiale biancoblù, uno dei simboli più riconoscibili e rappresentativi dell’identità del Club. Questa evoluzione testimonia la solidità di una relazione cresciuta stagione dopo stagione e fondata sulla fiducia reciproca, sulla qualità e sulla condivisione di valori profondi quali sostenibilità, autenticità, passione e legame con il territorio. Azienda familiare nata in Valposchiavo, Raselli coltiva dal 1991 erbe aromatiche secondo i principi dell’agricoltura biologica, trasformandole in prodotti naturali che raccontano la qualità e l’identità delle montagne svizzere. La nuova partnership unisce così due realtà nate e cresciute nelle valli alpine, accomunate dalla capacità di custodire le proprie radici e, allo stesso tempo, di guardare al futuro con coraggio e concretezza.
Reto Raselli, proprietario di Raselli Erboristeria Biologica, dichiara: «Vedere il nome Raselli sulla maglia dell’Hockey Club Ambrì-Piotta rappresenta per noi una grande emozione e il naturale sviluppo di una collaborazione costruita nel tempo. Raselli e HCAP sono due realtà profondamente legate alle proprie valli, alle comunità che le sostengono e a valori come autenticità, impegno e rispetto del territorio. Crediamo nella visione e nella progettualità del Club e siamo orgogliosi di rafforzare ulteriormente il nostro sostegno, accompagnando la squadra e la sua maglia sui ghiacci di tutta la Svizzera».
Davide Mottis, Presidente dell’Hockey Club Ambrì-Piotta, afferma:
«Il percorso compiuto da Raselli, da Bronze Sponsor fino a diventare Silver Sponsor di maglia, è la dimostrazione più concreta della fiducia costruita tra le nostre due realtà. Desidero ringraziare Reto Raselli, la sua famiglia e tutta l’azienda per aver creduto nella visione, nei valori e nel progetto di sviluppo del Club. Portare sulla nostra maglia un marchio svizzero autentico, sostenibile e fortemente radicato nel proprio territorio ci rende particolarmente orgogliosi. Questa partnership rappresenta perfettamente il tipo di relazioni solide e durature che vogliamo continuare a costruire».
L’Hockey Club Ambrì-Piotta ringrazia Raselli Erboristeria Biologica per la rinnovata fiducia e si rallegra di proseguire insieme un percorso che unisce passione sportiva, benessere, sostenibilità e amore per le proprie radici.