Raselli Erboristeria Biologica diventa Silver Sponsor di maglia dell’HCAP

Reto Raselli, proprietario di Raselli Erboristeria Biologica, dichiara: «Vedere il nome Raselli sulla maglia dell’Hockey Club Ambrì-Piotta rappresenta per noi una grande emozione e il naturale sviluppo di una collaborazione costruita nel tempo. Raselli e HCAP sono due realtà profondamente legate alle proprie valli, alle comunità che le sostengono e a valori come autenticità, impegno e rispetto del territorio. Crediamo nella visione e nella progettualità del Club e siamo orgogliosi di rafforzare ulteriormente il nostro sostegno, accompagnando la squadra e la sua maglia sui ghiacci di tutta la Svizzera».

Davide Mottis, Presidente dell’Hockey Club Ambrì-Piotta, afferma:

«Il percorso compiuto da Raselli, da Bronze Sponsor fino a diventare Silver Sponsor di maglia, è la dimostrazione più concreta della fiducia costruita tra le nostre due realtà. Desidero ringraziare Reto Raselli, la sua famiglia e tutta l’azienda per aver creduto nella visione, nei valori e nel progetto di sviluppo del Club. Portare sulla nostra maglia un marchio svizzero autentico, sostenibile e fortemente radicato nel proprio territorio ci rende particolarmente orgogliosi. Questa partnership rappresenta perfettamente il tipo di relazioni solide e durature che vogliamo continuare a costruire».