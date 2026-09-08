Poco più di 4'000 abbonati, la vicinanza con l'AIL Arena e obiettivo playoff: ecco il nuovo (vecchio) Lugano

La numero 1 dell'HCL si è poi appellata alle autorità per un problema che affligge il club ormai da anni: «Si tratta di un problema che riguarda il cuore operativo, ovvero lo spogliatoio della prima squadra: gli spazi attuali non sono più all'altezza della situazione in cui ci troviamo. Siamo in contatto con la città di Lugano e stiamo attendendo lo spogliatoio sotto la curva nord. È una tappa importantissima per una realtà come la nostra, poiché si tratta pur sempre del nostro lavoro quotidiano».

Il microfono è poi passato al CEO Marco Werder: «Anzitutto voglio fare i complimenti al Friborgo, che ha vinto il campionato. Quella scorsa è stata una stagione storica, con il 90% di occupazione delle arene e 4'000'000 di telespettatori in più. Siamo passati da 11 a 15 milioni di telespettatori. Questo certifica quanto il prodotto hockey stia funzionando bene. Sono segnali economici importanti, che non fanno altro che confermare che il nostro è il più bel campionato al mondo dietro alla NHL. Tutto questo, però, non è perfetto. Ci sono tre grandi preoccupazioni: i salari sono in costante ascesa, i giovani talenti fino ai 23 anni vanno a cercare la formazione altrove e manca fisicamente un numero sufficiente di superfici di gioco nella nostra Nazione. La concorrenza con l'AIL Arena? Un bel regalo per la città di Lugano e siamo tutti contenti che sia finalmente arrivata visto che Cornaredo era ormai un po' inguardabile. Sulla crescita dei nostri abbonamenti siamo abbastanza contenti. È chiaro che si vorrebbe sempre di più, ma constatare una crescita malgrado l'arrivo dell'AIL Arena è un buon risultato. Dobbiamo ottimizzare i ricavi e ridurre i costi tramite il cibo e le bevande, l'hospitality, il marketing, lo sponsoring e il ticketing. A tal proposito, fra le varie iniziative, voglio annunciare che abbiamo attivato una collaborazione con Divoora, grazie alla quale durante le partite in trasferta si potrà ordinare il cibo direttamente a casa».