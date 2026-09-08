Un'ONG britannica "vuole la pelle" di Gianni Infantino
L'organizzazione non governativa (ONG) FairSquare ha presentato un nuovo reclamo presso la Commissione etica della FIFA.
LEGAMI CON TRUMP - Il presidente della FIFA Gianni Infantino è oggetto di un nuovo reclamo etico a causa delle sue relazioni con Donald Trump. FairSquare gli rimprovera di aver cercato di attirarsi i favori del presidente americano e di aver così violato le regole della FIFA.
Come riporta «L’Équipe», FairSquare ha presentato un reclamo supplementare presso la Commissione etica della FIFA. In questo documento, l’organizzazione rimprovera in particolare a Gianni Infantino un abuso di potere, una violazione della neutralità politica e una mancanza al suo dovere di lealtà.
Un primo reclamo
Secondo il documento, gli otto episodi citati sono tutti legati a Donald Trump. Quattro di essi erano già stati oggetto di un reclamo presentato nel dicembre 2025. Quest’ultimo faceva seguito all’assegnazione, ampiamente criticata, del nuovo Premio della pace della FIFA a Donald Trump durante il sorteggio della Coppa del mondo 2026.
«Presi nel loro insieme, forniscono prove convincenti che il presidente della FIFA, nei suoi sforzi per attirarsi i favori del presidente americano, ha quantomeno abusato del suo potere, violato il suo dovere di neutralità politica e mancato al suo dovere di lealtà», si può leggere nel reclamo, di cui l’agenzia DPA ha potuto consultare alcuni estratti.
Fallimento presso il CIO
FairSquare ha in particolare evocato il ruolo di Infantino nella vicenda Balogun durante la Coppa del mondo. Il vallesano è stato criticato dopo che la sospensione dell’attaccante americano Folarin Balogun è stata revocata a seguito di una telefonata di Trump.
Il reclamo affronta anche il progetto abortito di Infantino volto a vendere a investitori privati (tra cui alcuni provenienti dall’entourage di Trump) i diritti sui tornei della federazione internazionale, il che avrebbe permesso di raccogliere miliardi. Dopo aver subito forti critiche, Infantino ha posto fine a questo progetto.
Secondo FairSquare, la commissione etica si era limitata, in seguito al suo primo reclamo, ad accusarne ricevuta. L’organizzazione aveva precedentemente subito un fallimento presso il Comitato internazionale olimpico con un reclamo simile contro Infantino.