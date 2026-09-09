Una notte da quasi 12mila fulmini
MeteoNews segnala anche forti raffiche di vento, con punte fino a 116 km/h. I danni sono stati, tutto considerato, contenuti
MeteoNews segnala anche forti raffiche di vento, con punte fino a 116 km/h. I danni sono stati, tutto considerato, contenuti
BERNA - La Svizzera ha alle spalle una notte particolarmente tempestosa. MeteoNews ha contato quasi 12'000 fulmini, dal pomeriggio di martedì fino a mercoledì mattina. La giornata potrebbe così essere stata una delle più ricche di fulmini mai registrate nel mese di settembre.
Ai temporali si sono aggiunte forti raffiche di vento. L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia ha registrato velocità fino a 110 km/h a Steckborn (TG) e 101 km/h a Koppigen (BE). Sull'Hörnli, nel Canton Zurigo, sono stati misurati 116 km/h.
I danni causati dal maltempo sono stati, tutto considerato, contenuti. I media locali riferiscono di un'abitazione di Beinwil am See (AG) alla quale le raffiche di vento hanno divelto il tetto. Altri danneggiamenti, di minore entità, potrebbero essere segnalati nelle prossime ore. E non è al momento chiaro se l'incendio boschivo divampato intorno alle 6 di questa mattina a Romanshorn (TG) sia dovuto a un fulmine.
Il video che mostriamo in allegato è una ripresa in alta qualità e in slow motion di un fulmine, effettuata nelle scorse ore tra Seebach e Opfikon (ZH).