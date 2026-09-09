Una notte da quasi 12mila fulmini

I danni causati dal maltempo sono stati, tutto considerato, contenuti. I media locali riferiscono di un'abitazione di Beinwil am See (AG) alla quale le raffiche di vento hanno divelto il tetto. Altri danneggiamenti, di minore entità, potrebbero essere segnalati nelle prossime ore. E non è al momento chiaro se l'incendio boschivo divampato intorno alle 6 di questa mattina a Romanshorn (TG) sia dovuto a un fulmine.

Il video che mostriamo in allegato è una ripresa in alta qualità e in slow motion di un fulmine, effettuata nelle scorse ore tra Seebach e Opfikon (ZH).