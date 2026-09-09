Prezzi bollenti alla pompa: diesel a 2,30 franchi al litro

Secondo gli esperti del TCS, il prezzo alla pompa in Svizzera è tradizionalmente legato a tre variabili: l'andamento dei listini del greggio alla borsa di Rotterdam, il tasso di cambio del dollaro e i costi del trasporto fluviale sul Reno. Nel frattempo si è però aggiunto un nuovo elemento: sia il conflitto in Ucraina che quello in Iran hanno diminuito pesantemente le capacità globali di raffinazione, riducendo l'offerta di prodotti finiti sul mercato.

Altra notizia negativa per gli automobilisti: non si intravede una rapida distensione della situazione. Di recente, infatti, i prezzi del greggio hanno registrato un forte aumento: stamani il corso del barile di Brent ha superato nuovamente i 100 dollari, cosa che non accadeva da luglio.