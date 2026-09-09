Compra coltelli, poi chiede all'IA dove trovare bambini
Emergono inquietanti particolari sul giovane cinese che nel 2024 ha accoltellato tre bambini. A breve il processo.
ZURIGO - Avrebbe pianificato per settimane l'aggressione in cui accoltellò tre bambini di cinque anni, arrivando, secondo l'accusa, a chiedere aiuto all'intelligenza artificiale per preparare il suo gesto. Un piano calcolato nei minimi dettagli, con tanto di esercitazioni e studi anatomici.
Era arrivato in Svizzera per studiare
Han L., originario di Chengdu, città di milioni di abitanti nel sud-ovest della Cina, nel 2023 si è trasferito in Svizzera per conseguire un master all'Università di Zurigo. I suoi vicini lo descrivono come una persona tranquilla e riservata. Uno di loro ha riferito a Blick.ch che, all'epoca dei fatti, «l'unico segno di vita che riuscivo a percepire dal suo appartamento era il profumo esotico che emanava mentre cucinava».
Ma secondo l'atto d'accusa, Han L. «era infelice in Svizzera. Si sentiva mancato di rispetto. E così, entro l'inizio di agosto 2024 al più tardi, ha deciso di uccidere qualcuno».
Le richieste a ChatGPT prima dell'aggressione
Secondo la procura, l'8 agosto 2024, circa due mesi prima dell'aggressione, avrebbe chiesto all'intelligenza artificiale informazioni sulle «conseguenze legali di vari modi di uccidere vittime a caso tramite accoltellamento». Secondo l'atto d'accusa, nelle settimane successive avrebbe ordinato gli abiti necessari per commettere il crimine e un set di quattro coltelli da cucina di diverse dimensioni.
Poi avrebbe utilizzato nuovamente ChatGPT: il 18 settembre avrebbe chiesto al software dove e quando poter incontrare dei bambini nella città di Zurigo.
La procura prosegue affermando: «Il 28 settembre, ha studiato immagini anatomiche della testa, del collo e della parte superiore del corpo umano, nonché dei vasi sanguigni, tramite Google e ChatGPT, con l'intento di commettere l'omicidio».
Il 30 settembre, il giorno prima dell'aggressione, Han avrebbe acquistato della carne bovina. Secondo l'atto d'accusa, lo avrebbe fatto per esercitarsi nelle tecniche di accoltellamento e di fendente.
L'accusa: «Pura vendetta»
Dopo l'arresto, Han L. ha confessato. Dall'aprile del 2025 si trova nel penitenziario di Pöschwies. Nel suo atto d'accusa, la procura dipinge il quadro di un ragazzo che avrebbe agito per «pura vendetta». L'accusa chiede una condanna a 15 anni di carcere e un trattamento ambulatoriale. Inoltre, chiede che Han L. venga espulso dal Paese per 15 anni.
L'avvocato dello studente cinese non ha rilasciato commenti sulla vicenda. Il processo è previsto per giovedì 17 settembre presso il Tribunale distrettuale di Zurigo.
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