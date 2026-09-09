Compra coltelli, poi chiede all'IA dove trovare bambini

Era arrivato in Svizzera per studiare

Han L., originario di Chengdu, città di milioni di abitanti nel sud-ovest della Cina, nel 2023 si è trasferito in Svizzera per conseguire un master all'Università di Zurigo. I suoi vicini lo descrivono come una persona tranquilla e riservata. Uno di loro ha riferito a Blick.ch che, all'epoca dei fatti, «l'unico segno di vita che riuscivo a percepire dal suo appartamento era il profumo esotico che emanava mentre cucinava».