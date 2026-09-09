Swiss riprenderà voli da Zurigo a Dubai da fine ottobre
La compagnia aerea monitora ancora la situazione in Medio Oriente per garantire la sicurezza dei passeggeri.
La compagnia aerea monitora ancora la situazione in Medio Oriente per garantire la sicurezza dei passeggeri.
KLOTEN - Dal 27 ottobre, Swiss tornerà a volare quotidianamente tra l'aeroporto di Zurigo e Dubai. Per motivi operativi, la ripresa avverrà due giorni dopo rispetto a quanto previsto. La compagnia aerea aveva sospeso il collegamento a marzo a causa della situazione di tensione in Medio Oriente.
Swiss continua a monitorare attentamente la situazione e a valutare costantemente il collegamento, si legge in un comunicato odierno.
Quest'anno la compagnia aerea aveva prorogato più volte la sospensione dei voli: a giugno era stato poi annunciato che sarebbe durata sino alla fine dell'orario estivo. L'orario invernale entrerà in vigore il 25 ottobre.
La ragione alla base della sospensione dei collegamenti con la città emiratina era stato il conflitto in atto nella regione.