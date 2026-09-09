Swiss riprenderà voli da Zurigo a Dubai da fine ottobre

Quest'anno la compagnia aerea aveva prorogato più volte la sospensione dei voli: a giugno era stato poi annunciato che sarebbe durata sino alla fine dell'orario estivo. L'orario invernale entrerà in vigore il 25 ottobre.

La ragione alla base della sospensione dei collegamenti con la città emiratina era stato il conflitto in atto nella regione.