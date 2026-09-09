Swiss torna a volare da Zurigo a Dubai
La ripresa dei collegamenti è prevista a partire dal 27 ottobre
ZURIGO - A partire dal 27 ottobre, gli aerei Swiss torneranno a collegare quotidianamente l'aeroporto di Zurigo con Dubai. Per motivi operativi, la ripresa avverrà due giorni più tardi rispetto a quanto inizialmente previsto. La compagnia aerea aveva sospeso il collegamento a marzo a causa della situazione tesa in Medio Oriente.
Swiss continua a monitorare attentamente la situazione e a valutare costantemente il collegamento, si legge in un comunicato diffuso mercoledì.
Quest'anno la compagnia aerea aveva più volte prorogato la sospensione dei voli. A giugno era stato annunciato che la sospensione sarebbe durata fino alla fine dell'orario estivo. L'orario invernale inizierà il 25 ottobre.
Le ragioni delle modifiche all'orario dei voli erano la situazione tesa in Iran e nei dintorni dopo gli attacchi israelo-statunitensi contro il Paese e le controffensive iraniane contro gli Stati del Golfo, tra cui gli Emirati, nonché contro Israele.