Swiss torna a volare da Zurigo a Dubai

Quest'anno la compagnia aerea aveva più volte prorogato la sospensione dei voli. A giugno era stato annunciato che la sospensione sarebbe durata fino alla fine dell'orario estivo. L'orario invernale inizierà il 25 ottobre.

Le ragioni delle modifiche all'orario dei voli erano la situazione tesa in Iran e nei dintorni dopo gli attacchi israelo-statunitensi contro il Paese e le controffensive iraniane contro gli Stati del Golfo, tra cui gli Emirati, nonché contro Israele.