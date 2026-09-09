Crans-Montana, i fantasmi del 2001 e la lezione di Leuenberger

Critiche al Municipio di Crans-Montana

Secondo Leuenberger, però, la gestione della tragedia ha finito per aggravare ulteriormente l’immagine della Svizzera. «Purtroppo, è andata anche peggio. Ai morti e ai feriti, cosa già di per sé terribile, si sono aggiunti il dilettantismo del Comune, gli errori della Procura e l'invio di fatture in Italia». Una gestione che, a suo giudizio, ha avuto conseguenze ben oltre i confini nazionali: «L'intera Svizzera è stata messa in cattiva luce nei paesi vicini e in tutto il mondo. In parte mi sono vergognato e mi sono indignato per come si è reagito - per non parlare delle condizioni in quel bar e dei controlli di sicurezza».

Particolarmente severo è il giudizio sulla comunicazione del sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, che aveva definito il Comune la principale vittima della tragedia. «Mi ha fatto rabbrividire: "Non può essere vero"». Leuenberger dice però di comprendere la reazione iniziale del sindaco: «Il Comune è davvero molto colpito e si ritrova improvvisamente sotto i riflettori di tutto il mondo, diventando l'imputato. È terribile, anche per un sindaco». Quello che non riesce a comprendere è che la frase sia stata ripetuta settimane dopo. «Ma il fatto che abbia poi ripetuto quella frase alcune settimane dopo in una conferenza stampa, pur essendo a conoscenza delle reazioni indignate, soprattutto provenienti dall'Italia, non riesco proprio più a capirlo. È stato un errore gravissimo, un affronto. E pensare che era stato persino consigliato da un'agenzia di pubbliche relazioni. Incredibile».