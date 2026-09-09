La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio

Avete anticipato che la vostra AI “rossocrociata” in Ticino sta piacendo, in quali settori vedete più interesse?

Ovunque ci sia molto lavoro amministrativo ripetitivo su dati sensibili e personale difficile da trovare: fiduciarie e studi legali, cure a domicilio e strutture sanitarie, assicurazioni e agenzie immobiliari, ma anche alberghi, studi medici, officine. Tutto ciò che ha un telefono che squilla sempre e nessuno... che possa rispondere!