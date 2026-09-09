Con Wonderfood Festival, il cibo di strada torna ad animare Riva San Vitale
L'appuntamento è per la serata di venerdì 11 settembre e per la giornata di sabato 12 settembre.
L'appuntamento è per la serata di venerdì 11 settembre e per la giornata di sabato 12 settembre.
RIVA SAN VITALE - Riva San Vitale e il suo pittoresco piazzale lago si preparano ad accogliere l'apprezzato appuntamento di fine estate con lo street food.
L'appuntamento con Wonderfood Festival è per venerdì 11 settembre e sabato 12 settembre, e proporrà al pubblico cucine da tutto il mondo.
La novità di questa edizione 2026 è che l'evento, ideato e affinato da Sapori e Dissapori, passa nelle mani dell'associazione Ticino Street Food.
«Siamo molto contenti di questa opportunità», conferma Alan Cavadini. Il Festival ha una formula vincente, «che manterremo sostanzialmente invariata». Stefan Furrer di Sapori e Dissapori «resterà una presenza costante dietro le quinte, per affinare al meglio l'esperienza di tutti», aggiunge.
Il programma prenderà il via venerdì dalle 17, con una serata dedicata alla scoperta delle diverse proposte gastronomiche. Sabato, l'appuntamento proseguirà indicativamente dalle 11 alle 23.
Accanto all'offerta culinaria sarà allestita anche un'area dedicata ai bambini, mentre, più tardi, la giornata sarà accompagnata dalla musica di un dj nella cornice di Riva al Lago.
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