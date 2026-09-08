Endorfine 2026, ci sono già un paio di sold out

Narcotopia: viaggio nello Stato Wa

Esiste un luogo sulle montagne del Myanmar, grande quanto il Belgio e abitato da 600 mila persone: è lo Stato Wa, il più grande narco-Stato del pianeta. Il giornalista Patrick Winn si è infiltrato in questa realtà e ne ha tratto un libro-inchiesta sconvolgente, che getta luce su un mondo poco conosciuto e spesso ignorato dalla comunità internazionale. - Sabato 12 settembre, ore 17.30.