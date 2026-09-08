Cassette arancioni per le vittime di violenza domestica
L’iniziativa coinvolge autorità e cittadini per sensibilizzare sul fenomeno e favorire la riflessione sulle strategie di aiuto.
LOSONE - Il 10 settembre alle 16, alla Cantina Angelo Delea di Losone, sarà presentato "Cassette Arancioni", progetto promosso dall'Associazione MI-TI-CI Against Abuse per offrire strumenti di prevenzione e sostegno alle vittime di violenza domestica.
L'iniziativa, definita dagli organizzatori «una forma silenziosa per aiutare le vittime di violenza domestica», sarà presentata alle autorità, al mondo politico e alla cittadinanza.Si tratta di cassette di tipo “postale”, pensate come primo canale di contatto silenzioso e sicuro per chi vive una situazione di violenza o disagio. L'obiettivo è creare un momento di riflessione sul fenomeno e fornire strumenti utili alla prevenzione e al supporto delle vittime.
All'incontro interverrà il consigliere di Stato Norman Gobbi, insieme ad altre figure del mondo politico e imprenditoriale locale. Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno finanziario dell'Associazione Una goccia nel mare.
«Non possiamo e non dobbiamo voltarci dall'altra parte. La presentazione di questo progetto, che ha visto la luce grazie al sostegno finanziario dell'Associazione Una goccia nel mare, vuole essere un segnale forte per dire alle vittime che non sono sole e che uscire dalla violenza è possibile», dichiara Manga, presidente dell'associazione MI-TI-CI Against Abuse.
Il programma prevede alle 16 l'accoglienza e la registrazione degli ospiti, seguite alle 16.30 dai saluti di benvenuto e dalla presentazione istituzionale. Alle 16.45 è previsto il saluto delle autorità presenti, mentre alle 17 il presidente dell'associazione MI-TI-CI presenterà il progetto. Alle 17.15 seguiranno i ringraziamenti ai partner che hanno contribuito alla sua realizzazione e alle 17.30 un rinfresco di ringraziamento