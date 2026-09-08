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LUGANO

Il centro diventa una sala da concerto diffusa

I negozi del centro di Lugano ospitano 39 esibizioni musicali dal vivo per la rassegna Negozi in Musica.
Il centro diventa una sala da concerto diffusa
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Fonte Red
elaborata da Redazione
Il centro diventa una sala da concerto diffusa
I negozi del centro di Lugano ospitano 39 esibizioni musicali dal vivo per la rassegna Negozi in Musica.

LUGANO - Sabato 12 settembre, dalle 11 alle 17.30, il centro pedonale di Lugano tornerà a trasformarsi in una sala da concerto diffusa con la quarta edizione di Negozi in Musica, la rassegna promossa dalla Società dei Commercianti di Lugano in collaborazione con il Conservatorio della Svizzera italiana.

Il programma prevede 39 esibizioni, ospitate all'interno e all'esterno di 34 tra negozi, commerci, boutique e gioiellerie, in un percorso che si snoda tra Via Pretorio, Via Cattedrale, Via Luvini, Piazza Riforma e Piazza Dante fino a Via Nassa.

Il filo conduttore dell'edizione 2026 sarà il percorso "Dal solista all'ensemble corale": dalle pagine per strumento solo di Bach e Paganini si passerà a duo, trio e quartetto, con musiche di Vivaldi, Villa-Lobos, Piazzolla e Bartók, per arrivare alle voci con i Notturni di Mozart, le canzoni dei Beatles e il Coro della Scuola universitaria del Conservatorio in Piazza Riforma. Spazio anche alla musica contemporanea, con Aperghis e Cage, e al repertorio tradizionale giapponese.

Tra le novità introdotte dall'ideatore e organizzatore dell'evento, Giuliano Tallarini, figurano due premi dedicati ai giovani musicisti. Il Lions Ceresio premierà il musicista più meritevole tra i ragazzi che si esibiranno, il violoncellista Giovanni Maccarini, mentre Soroptimist International Lugano premierà la ragazza più meritevole, la violinista Julia Grabska.

«Negozi in Musica è la dimostrazione concreta che il commercio cittadino e la cultura non sono mondi separati. Per un giorno i negozi del centro aprono le porte ai musicisti del Conservatorio e il pubblico scopre, o riscopre, vetrine e botteghe che magari non frequentava. È questo il tipo di iniziativa su cui la Società dei Commercianti vuole insistere: eventi che portano persone in centro, che valorizzano chi ogni giorno tiene aperto e che restituiscono alla città uno spazio pedonale vivo», dichiara l' Rupen Nacaroglu, presidente della Società dei Commercianti di Lugano.

La manifestazione è realizzata con il sostegno della Città di Lugano, Lugano Region, Migros Ticino, BancaStato e AXA Agenzia principale di Manno, con RSI come media partner. L'ingresso è libero, anche in caso di pioggia. La rassegna è inoltre inserita nel circuito MyLugano: chi acquista nei negozi aderenti e negli altri esercizi convenzionati della città riceve il 10% di cashback tramite l'app.

Il programma completo è disponibile sui siti commerciantilugano.ch e conservatorio.ch.

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