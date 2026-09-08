Il centro diventa una sala da concerto diffusa

Il filo conduttore dell'edizione 2026 sarà il percorso "Dal solista all'ensemble corale": dalle pagine per strumento solo di Bach e Paganini si passerà a duo, trio e quartetto, con musiche di Vivaldi, Villa-Lobos, Piazzolla e Bartók, per arrivare alle voci con i Notturni di Mozart, le canzoni dei Beatles e il Coro della Scuola universitaria del Conservatorio in Piazza Riforma. Spazio anche alla musica contemporanea, con Aperghis e Cage, e al repertorio tradizionale giapponese.

Tra le novità introdotte dall'ideatore e organizzatore dell'evento, Giuliano Tallarini, figurano due premi dedicati ai giovani musicisti. Il Lions Ceresio premierà il musicista più meritevole tra i ragazzi che si esibiranno, il violoncellista Giovanni Maccarini, mentre Soroptimist International Lugano premierà la ragazza più meritevole, la violinista Julia Grabska.