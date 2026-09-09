«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»

«Più equità»

È l'ennesimo caso professionale nostrano che rischia di fare discutere. Stavolta la vittima è una persona che avrebbe chiesto un salario ritenuto "più giusto". «Semplicemente ho domandato più equità a livello salariale e di condizioni di lavoro. E così hanno deciso di lasciarmi a casa».

Amarezza

Il 40enne si ritrova così con una vertenza legale aperta contro la società di sicurezza. In primis per ragioni di salario e straordinari non pagati e nemmeno recuperati. «Nel frattempo l'ispettorato del lavoro non ha fatto nulla. Ho segnalato a più riprese la mia questione anche alla commissione paritetica in materia di sicurezza. Mi è stato risposto che non è di loro competenza».