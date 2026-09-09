Postomat fatto esplodere nella notte

La polizia ha ricevuto poco dopo le 2.30 la segnalazione di due esplosioni. L'esplosione del Postomat ha ricoperto la strada di oggetti frantumati. Il traffico è stato deviato fino alle 8.30.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Criminale Federale, l'Istituto di Medicina Legale di Zurigo, la Polizia di Coira e i pompieri di Domat/Ems-Felsberg. La Polizia cantonale dei Grigioni, in collaborazione con l'Ufficio Federale di Polizia (fedpol) e sotto la direzione della Procura federale, competente per i reati relativi agli esplosivi, ha avviato un'indagine.