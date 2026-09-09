Postomat fatto esplodere nella notte
È stata avviata un'indagine
DOMAT/EMS - Sconosciuti hanno fatto esplodere un bancomat nella notte tra martedì e mercoledì a Domat/Ems. Hanno sottratto denaro contante e sono fuggiti, come ha comunicato la Polizia cantonale grigionese.
La polizia ha ricevuto poco dopo le 2.30 la segnalazione di due esplosioni. L'esplosione del Postomat ha ricoperto la strada di oggetti frantumati. Il traffico è stato deviato fino alle 8.30.
Sul posto sono intervenuti la Polizia Criminale Federale, l'Istituto di Medicina Legale di Zurigo, la Polizia di Coira e i pompieri di Domat/Ems-Felsberg. La Polizia cantonale dei Grigioni, in collaborazione con l'Ufficio Federale di Polizia (fedpol) e sotto la direzione della Procura federale, competente per i reati relativi agli esplosivi, ha avviato un'indagine.