Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone

Secondo le informazioni raccolte sul posto da RescueMedia, a seguito dell’esplosione sarebbe crollata parte della struttura, coinvolgendo due persone. Al momento non sono note le loro condizioni.

L’allarme ha mobilitato un importante dispositivo di soccorso. Sul posto sono intervenuti i pompieri, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e un elicottero della Rega. Sono stati presenti anche gli agenti della Polizia, che hanno isolato la zona e messo in sicurezza l’area interessata.