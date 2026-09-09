Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone
Sarebbe crollata una parte della struttura della vecchia centrale. L’allarme ha mobilitato un importante dispositivo di soccorso.
Sarebbe crollata una parte della struttura della vecchia centrale. L’allarme ha mobilitato un importante dispositivo di soccorso.
QUINTO - Un’esplosione ha fatto scattare l’allarme questa mattina, mercoledì 9 settembre, alla centrale elettrica del Ritom, a Piotta.
L’episodio si è verificato attorno alle 10, per cause che al momento non sono ancora state chiarite.
Secondo le informazioni raccolte sul posto da RescueMedia, a seguito dell’esplosione sarebbe crollata parte della struttura, coinvolgendo due persone. Al momento non sono note le loro condizioni.
L’allarme ha mobilitato un importante dispositivo di soccorso. Sul posto sono intervenuti i pompieri, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e un elicottero della Rega. Sono stati presenti anche gli agenti della Polizia, che hanno isolato la zona e messo in sicurezza l’area interessata.
Stando a quanto appreso il sinistro si sarebbe verificato nei pressi vecchia centrale, costruita nel 1917 e che tradizionalmente fornisce la corrente alla linea ferroviaria del San Gottardo.
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