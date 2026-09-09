Corteo anti-Vannacci, il Comune stralcia la fattura ma l'MPS... la rivuole

Dopo l'evento, il Comune aveva fatturato all'MPS oltre 600 franchi per il servizio di gestione del traffico allestito per l'occasione. Il movimento ha reclamato, ma il Municipio ha respinto il reclamo l'8 maggio, spingendo l'MPS al ricorso il 15 giugno.

A fine luglio il Municipio ha deciso di cambiare approccio: revocando parzialmente l'autorizzazione e stralciato la fattura, chiedendo che il ricorso venga dichiarato «privo di oggetto» e archiviato, «senza spese a suo carico».