Arriva lo Young Boys, le strade chiuse per il corteo dei tifosi
Previsti disagi alla circolazione nel pomeriggio e nella serata di sabato 12 settembre
LUGANO - La Polizia della Città di Lugano ha annunciato importanti modifiche alla viabilità in occasione della partita di calcio tra FC Lugano e BSC Young Boys, in programma sabato 12 settembre alle ore 19 all'AIL Arena.
Le autorità segnalano che, a causa del corteo della tifoseria ospite, saranno previsti blocchi e deviazioni del traffico nel comparto di Cornaredo, Molino Nuovo e nell’area compresa tra la Stazione FFS e via San Gottardo.
È previsto che, dalle ore 17.15 alle 18.30 circa, la tifoseria ospite si sposterà a piedi dalla stazione FFS di Lugano verso lo stadio, attraversando via S. Gottardo (nel tratto dal tunnel di Besso a via Tesserete), via Tesserete, via Torricelli, via Trevano e raggiungendo il parcheggio sud dello Stadio di Cornaredo. Durante il passaggio del corteo, sulle vie interessate verrà attivato un blocco totale della circolazione stradale. I tempi d’attesa potranno variare dai 15 ai 30 minuti. Il piazzale della stazione di Lugano sarà chiuso al trasporto pubblico dalle ore 17.
Al termine della partita, intorno alle 20.45, il corteo ripartirà dallo stadio verso la stazione FFS, seguendo lo stesso percorso dell’andata. Anche in questa fase sono previsti blocchi momentanei alla circolazione e relativi tempi di attesa. Inoltre, a fine partita potrebbero verificarsi rallentamenti su via Ciani. «A dipendenza dell'afflusso di tifoseria locale, potrà essere valutata una chiusura parziale» di questa arteria viaria.
La Polizia invita la popolazione a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a pianificare con anticipo i propri spostamenti.