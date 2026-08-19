Manifestazione contro Vannacci: stralciata la fattura trasmessa all'MPS

A due mesi dal ricorso, il Municipio ha ora confermato la fondatezza delle argomentazioni sollevate dall’MPS, e in particolare il richiamo a un caso analogo giudicato dal Tribunale cantonale di Friburgo, il quale aveva stabilito che la gestione della circolazione da parte della polizia cantonale durante una manifestazione non può essere addebitata agli organizzatori.

«La libertà di riunione, di opinione e di manifestazione sono pilastri di una società democratica e non possono e non devono essere subordinate alla capacità economica di chi intende esercitarle», ribadisce l'MPS. «Ogni tentativo di scaricare sugli organizzatori costi che rientrano nei compiti ordinari delle autorità pubbliche rischia di produrre un effetto dissuasivo che colpisce in particolare le realtà politiche e sociali con minori risorse, minando così il pluralismo democratico.