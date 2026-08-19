Manifestazione contro Vannacci: stralciata la fattura trasmessa all'MPS
Passo indietro del Municipio di Mendrisio, che ha dato ragione al movimento, stabilendo che l'addebito era illecito.
MENDRISIO - «Il diritto di manifestare non può avere un prezzo». Lo sottolinea in una nota stampa l'MPS, annunciando con soddisfazione la revoca della fattura inoltrata dalla Polizia di Mendrisio per i costi della gestione del traffico generati dal presidio contro Roberto Vannacci tenutosi il 28 gennaio.
Dopo il ricorso presentato dall'MPS al Consiglio di Stato, infatti, il Municipio ha fatto dietrofront.
«Con il rilascio dell’autorizzazione per il presidio, il Municipio aveva posto a carico dell’MPS i costi per il personale di sicurezza privato necessario alla gestione del traffico, per un importo stimato di 600 franchi, poi fatturato in 648.60 franchi per cinque agenti impiegati tre ore», ricorda il Movimento, che ha giudicato la manovra «una restrizione ingiustificata alla libertà di opinione e di riunione, priva di base legale e sproporzionata».
A due mesi dal ricorso, il Municipio ha ora confermato la fondatezza delle argomentazioni sollevate dall’MPS, e in particolare il richiamo a un caso analogo giudicato dal Tribunale cantonale di Friburgo, il quale aveva stabilito che la gestione della circolazione da parte della polizia cantonale durante una manifestazione non può essere addebitata agli organizzatori.
«La libertà di riunione, di opinione e di manifestazione sono pilastri di una società democratica e non possono e non devono essere subordinate alla capacità economica di chi intende esercitarle», ribadisce l'MPS. «Ogni tentativo di scaricare sugli organizzatori costi che rientrano nei compiti ordinari delle autorità pubbliche rischia di produrre un effetto dissuasivo che colpisce in particolare le realtà politiche e sociali con minori risorse, minando così il pluralismo democratico.
L’MPS evidenzia infine «che continuerà a vigilare affinché il diritto di manifestare resti pienamente garantito, accessibile e libero da ostacoli economici o burocratici, a Mendrisio come in tutto il cantone».