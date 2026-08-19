Nuove guide per le parrocchie, da Chiasso fino ad Airolo

Le nomine

Padre Matteo Sojan Olickal, attualmente amministratore parrocchiale di Vernate, Iseo-Cimo e Neggio, e padre Paolo Abhishek Joshy assumeranno la responsabilità delle parrocchie di Monte Carasso, Carasso e Gorduno. Entrambi appartengono alla Congregazione Missionaria del Santissimo Sacramento e subentrano a don Michel Straziuso e don Adamo Polizzi, nominati amministratori parrocchiali di Bioggio, Bosco-Luganese, Neggio, Iseo Cimo e Vernate. In questo modo, l’amministrazione delle comunità di Neggio, Vernate e Iseo Cimo sarà affidata ai preti residenti a Bioggio.

Don Juan Carlos Tejeda, finora responsabile della parrocchia di Bioggio, è stato designato amministratore parrocchiale di Chiasso e Pedrinate. Mons. de Raemy ha spiegato che la scelta, maturata dopo una lunga riflessione, mira a offrire alle due comunità un’opportunità di cambiamento e rinnovamento, pur riconoscendo la tristezza legata alla partenza di sacerdoti che hanno condiviso 25 anni di vita con i fedeli. Alle comunità di Chiasso e Pedrinate è stata inviata una lettera che illustra le motivazioni della decisione.