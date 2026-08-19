Nuove guide per le parrocchie, da Chiasso fino ad Airolo
Le nomine sono relative all'anno pastorale 2026-27, alcune sono maturate dopo lunga riflessione
LUGANO - La Diocesi di Lugano ha annunciato una serie di nomine in vista dell’anno pastorale 2026-2027, relative a cambiamenti nelle parrocchie ticinesi. Le decisioni sono prese dall’Amministratore apostolico della Diocesi di Lugano, mons. Alain de Raemy, dopo aver consultato sacerdoti, collegio dei consultori, delegati episcopali e comunità parrocchiali.
Si tratta, sottolinea la Curia, di una «occasione preziosa per ringraziare i sacerdoti e le molte persone, che operano nelle parrocchie, del lavoro assicurato con dedizione, con discrezione e con disponibilità costante a favore delle comunità».
Le nomine
Padre Matteo Sojan Olickal, attualmente amministratore parrocchiale di Vernate, Iseo-Cimo e Neggio, e padre Paolo Abhishek Joshy assumeranno la responsabilità delle parrocchie di Monte Carasso, Carasso e Gorduno. Entrambi appartengono alla Congregazione Missionaria del Santissimo Sacramento e subentrano a don Michel Straziuso e don Adamo Polizzi, nominati amministratori parrocchiali di Bioggio, Bosco-Luganese, Neggio, Iseo Cimo e Vernate. In questo modo, l’amministrazione delle comunità di Neggio, Vernate e Iseo Cimo sarà affidata ai preti residenti a Bioggio.
Don Juan Carlos Tejeda, finora responsabile della parrocchia di Bioggio, è stato designato amministratore parrocchiale di Chiasso e Pedrinate. Mons. de Raemy ha spiegato che la scelta, maturata dopo una lunga riflessione, mira a offrire alle due comunità un’opportunità di cambiamento e rinnovamento, pur riconoscendo la tristezza legata alla partenza di sacerdoti che hanno condiviso 25 anni di vita con i fedeli. Alle comunità di Chiasso e Pedrinate è stata inviata una lettera che illustra le motivazioni della decisione.
Don Elizalde Demdam, attualmente parroco di Airolo e Villa Bedretto, sarà il nuovo amministratore parrocchiale di Sementina e Gudo, subentrando a don Onorio Fornoni. Quest’ultimo continuerà il suo ministero nelle parrocchie dell’Alto Vedeggio, collaborando con don Fabio Minini, amministratore parrocchiale di Rivera, Bironico, Camignolo, Isone e Medeglia.
Dopo la partenza di don Nazario Blandamura per la Missione del Cammino Neocatecumenale, don Luca Mancuso è stato nominato suo successore nella parrocchia di Bellinzona. In collaborazione con il parroco don Maurizio Silini, garantirà la continuità delle attività pastorali nelle diverse comunità di Bellinzona. Don Michele Cerutti, che proseguirà il suo servizio come cappellano dell’Ospedale San Giovanni, sarà anche sacerdote collaboratore delle comunità del Bellinzonese.
Le parrocchie di Airolo e Villa Bedretto saranno affidate ai preti già presenti in valle, in particolare ai frati cappuccini di Faido e ai sacerdoti diocesani residenti nella zona. Il ruolo di amministratore parrocchiale sarà assunto da fra’ Edy Rossi-Pedruzzi, parroco di Faido, con la collaborazione di fra’ Boris Muther, don Davide Bergamasco e don Marco Castelli.
Infine, dopo la partenza di don Lukasz Rogowski prevista per fine agosto, le parrocchie della rete pastorale del Gambarogno, insieme a Cadenazzo e Robasacco, saranno affidate ai tre presbiteri della Congregazione di San Michele Arcangelo (Micaeliti) già attivi sul territorio. Padre Bodgan Kalisztan sarà amministratore parrocchiale di Magadino e Indemini; padre Arturo Paczkowski di Cadenazzo, Contone e Robasacco; padre Stanislaw Kilar di Caviano, Gerra Gambarogno, Piazzogna, S. Abbondio, S. Nazzaro e Vira Gambarogno.