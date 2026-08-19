Porte aperte per i 35 anni di ATMM

Dalle 14 alle 19 I visitatori potranno scoprire gli studi di Radio Ticino, le attività degli Ostelli Svizzeri, Diario e/o Tazebau e incontrare i docenti della scuola di musica, che saranno a disposizione per informazioni e per fissare una lezione di prova gratuita e individuale.

Novità anche sul fronte delle rette scolastiche: grazie all’iniziativa “Cento giorni per la musica”, i giovani fino a 25 anni potranno ottenere contributi dal 20 al 40% sulle rette, con copertura fino al 90% per famiglie in difficoltà, sostenuti dal DECS e dai comuni locarnesi. Informazioni su atmm.ch o allo 091 756 15 40.