Guardiola e il divorzio: «Dov'è la vostra passione?»
Scene finora inedite mostrano come Pep Guardiola, dopo la sconfitta contro la Juventus nel 2024, parli al suo team del suo matrimonio fallito.
Scene finora inedite mostrano come Pep Guardiola, dopo la sconfitta contro la Juventus nel 2024, parli al suo team del suo matrimonio fallito.
DRAMMA NELLO SPOGLIATOIO - «Sono dannatamente divorziato dalla donna più bella di questo pianeta». Pep Guardiola sorprende così i giocatori del Manchester City dopo la sconfitta per 0-2 contro la Juventus nel dicembre 2024. La scena emerge dal documentario Prime «A Beautiful Obsession».
Nel pieno di una grave crisi della sua esperienza al City, Guardiola parla alla squadra della separazione dall'ex moglie Cristina Serra: «La amo ancora, anche lei mi ama. Ma abbiamo perso la passione».
Il tecnico usa quindi la propria esperienza personale per richiamare i giocatori. «Dov'è la vostra passione?», domanda alla squadra, aggiungendo: «Qualunque cosa facciate nella vita, fatela con passione».
Il documentario mostra anche un altro duro sfogo dopo una sconfitta per 0-2 contro il Leverkusen. Guardiola fa nuovamente riferimento al divorzio e alla famiglia, prima di attaccare la prestazione della squadra: «E cosa ricevo in cambio? Questa fottuta prestazione che avete dato tutti. È una vergogna, ragazzi».