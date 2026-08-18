Guardiola e il divorzio: «Dov'è la vostra passione?»

Il tecnico usa quindi la propria esperienza personale per richiamare i giocatori. «Dov'è la vostra passione?», domanda alla squadra, aggiungendo: «Qualunque cosa facciate nella vita, fatela con passione».

Il documentario mostra anche un altro duro sfogo dopo una sconfitta per 0-2 contro il Leverkusen. Guardiola fa nuovamente riferimento al divorzio e alla famiglia, prima di attaccare la prestazione della squadra: «E cosa ricevo in cambio? Questa fottuta prestazione che avete dato tutti. È una vergogna, ragazzi».