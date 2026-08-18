Indecisione Embolo

Tutto salta? Non è detto. Il passo indietro potrebbe essere un bluff dell’attaccante nel tentativo di strappare un contratto più vantaggioso. In tale indecisione, comunque, si è inserito l’Ipswich Town il quale, da neopromosso, si è detto disposto ad accettare le richieste di club e calciatore. La Premier League stuzzica Embolo, che ha però preso tempo prima di dare una risposta definitiva.