Indecisione Embolo
MLS o Premier League nel futuro dell’attaccante svizzero
Il 29enne lascerà il Rennes. Ripartirà dall’Atlanta United o dall’Ipswich Town.
MLS o Premier League nel futuro dell’attaccante svizzero
Il 29enne lascerà il Rennes. Ripartirà dall’Atlanta United o dall’Ipswich Town.
RENNES - Breel Embolo potrebbe, alla fine, non andare a giocare in MLS. Potrebbe non accettare l’offerta dell’Atlanta United. Come riportato dall’Équipe, il 29enne rossocrociato non è infatti del tutto convinto dalla chiamata nordamericana e, in particolare, dallo stipendio messo sul piatto dalla società della Georgia (che ha invece già trovato un accordo con il Rennes).
Tutto salta? Non è detto. Il passo indietro potrebbe essere un bluff dell’attaccante nel tentativo di strappare un contratto più vantaggioso. In tale indecisione, comunque, si è inserito l’Ipswich Town il quale, da neopromosso, si è detto disposto ad accettare le richieste di club e calciatore. La Premier League stuzzica Embolo, che ha però preso tempo prima di dare una risposta definitiva.