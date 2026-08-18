La civiltà resta... in garage
Il "ricordino" di uno sconosciuto trovato questa mattina nel garage di uno studio di podologia. La denuncia: «Ma a che punto siamo arrivati?»
CHIASSO - L'inciviltà nella sua veste più primitiva è andata in scena questa mattina, in via Lavizzari 2. Qui, le titolari di uno studio di podologia hanno trovato una sorpresa decisamente poco gradita: qualcuno ha pensato bene di utilizzare il loro garage come toilette improvvisata, lasciando sul posto "il segno" del proprio passaggio con tanto di fazzolettini usati, a conferma dell'origine umana dell'opera.
«In 16 anni di attività non ci era mai capitato nulla del genere», raccontano ancora incredule le professioniste. Il "reperto" è stato scoperto tra le 10 e le 11 del mattino, mentre il garage era aperto per consentire il parcheggio delle auto dello studio. Nessuna telecamera presente, dunque nessun indizio sull'identità dell'autore: «Potrebbe essere chiunque - sottolineano le titolari - di gente strana in giro ce n'è anche troppa».
La vicenda, oltre a suscitare ilarità amara, pone interrogativi sulla crescente maleducazione e mancanza di rispetto per gli spazi altrui. «Bastava suonare il campanello o cercare un bar - si osserva -, ma evidentemente la fantasia non manca, almeno per trovare soluzioni creative ai bisogni impellenti».
Dopo aver ripulito il garage e raccolto tutto in un sacchetto, le titolari si sono rivolte all'Ufficio tecnico comunale per lo smaltimento e intendono ora segnalare l'accaduto anche alla polizia, come consigliato dagli stessi uffici. «Non sappiamo chi sia stato, ma ci tenevamo a far sapere che anche questo è il livello di civiltà che si può incontrare a Chiasso».
Ciliegina sulla torta, dall'Ufficio tecnico hanno fatto sapere dell'orario ridotto causa canicola dei propri operatori. Insomma, il sacchettino con il ricordo del viandante, dovrà essere portato dalle stesse professioniste al vicino centro di raccolta.