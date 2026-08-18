La civiltà resta... in garage

La vicenda, oltre a suscitare ilarità amara, pone interrogativi sulla crescente maleducazione e mancanza di rispetto per gli spazi altrui. «Bastava suonare il campanello o cercare un bar - si osserva -, ma evidentemente la fantasia non manca, almeno per trovare soluzioni creative ai bisogni impellenti».

Dopo aver ripulito il garage e raccolto tutto in un sacchetto, le titolari si sono rivolte all'Ufficio tecnico comunale per lo smaltimento e intendono ora segnalare l'accaduto anche alla polizia, come consigliato dagli stessi uffici. «Non sappiamo chi sia stato, ma ci tenevamo a far sapere che anche questo è il livello di civiltà che si può incontrare a Chiasso».