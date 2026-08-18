Le Vie dei Pardi portano a Lugano, anche quest'anno

Mercoledì 19 agosto sarà invece la volta di Small talk del regista svizzero Mateo Ybarra. Il film indaga il confine tra recitazione e codici sociali attraverso la storia di una ragazza in una scuola di galateo. L'opera sarà proposta in versione originale in inglese e francese con sottotitoli nelle rispettive lingue.

A chiudere la rassegna, giovedì 20 agosto, sarà Il Cileno di Sergio Castro-Sa Martin, una coproduzione italo-cileno-svizzera incentrata sul tema dell'immigrazione. L'opera intreccia le proteste dei minatori degli anni '70 con il dramma familiare dell'esilio e sarà proiettata in versione originale in italiano e spagnolo, con sottotitoli in inglese e italiano.