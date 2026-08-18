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Le Vie dei Pardi portano a Lugano, anche quest'anno

Gli appuntamenti sono in programma dal 18 al 20 agosto
Le Vie dei Pardi portano a Lugano, anche quest'anno
Ti-Press
Fonte Città di Lugano
elaborata da Redazione
Le Vie dei Pardi portano a Lugano, anche quest'anno
Gli appuntamenti sono in programma dal 18 al 20 agosto

LUGANO - La rassegna Le Vie dei Pardi, giunta alla sua 25esima edizione, si svolgerà dal 18 al 20 agosto al Boschetto di Parco Ciani. A partire dalle 21 di ogni sera saranno proiettate opere cinematografiche provenienti direttamente da Locarno79.

Ad aprire la rassegna, martedì 18 agosto, sarà Ketticè di Giovanni Tortorici, ambientato nella Palermo del 2012. Il film sarà proiettato in versione originale italiana con sottotitoli in inglese.

Mercoledì 19 agosto sarà invece la volta di Small talk del regista svizzero Mateo Ybarra. Il film indaga il confine tra recitazione e codici sociali attraverso la storia di una ragazza in una scuola di galateo. L'opera sarà proposta in versione originale in inglese e francese con sottotitoli nelle rispettive lingue.

A chiudere la rassegna, giovedì 20 agosto, sarà Il Cileno di Sergio Castro-Sa Martin, una coproduzione italo-cileno-svizzera incentrata sul tema dell'immigrazione. L'opera intreccia le proteste dei minatori degli anni '70 con il dramma familiare dell'esilio e sarà proiettata in versione originale in italiano e spagnolo, con sottotitoli in inglese e italiano.

In caso di maltempo, le proiezioni si terranno nel Padiglione Conza del Centro Esposizioni.

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