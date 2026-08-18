In piazza Roma suonano i Dik Dik

CAMPIONE D'ITALIA - Venerdì 21 agosto, alle ore 21:00, Piazza Roma si accende con la musica e le emozioni di una delle band più amate della storia della musica italiana.L’appuntamento è con i DIK DIK e il loro “...E GIÀ DOMANI TOUR”, nell’ambito del Summer Fun Festival 2026 di Campione d’Italia.

