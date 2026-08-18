In piazza Roma suonano i Dik Dik
Una serata tra grandi successi e ricordi senza tempo al Summer Fun Festival di Campione d’Italia.
Una serata tra grandi successi e ricordi senza tempo al Summer Fun Festival di Campione d’Italia.
CAMPIONE D'ITALIA - Venerdì 21 agosto, alle ore 21:00, Piazza Roma si accende con la musica e le emozioni di una delle band più amate della storia della musica italiana.L’appuntamento è con i DIK DIK e il loro “...E GIÀ DOMANI TOUR”, nell’ambito del Summer Fun Festival 2026 di Campione d’Italia.
Una serata dedicata alla grande musica italiana, ai ricordi e alle canzoni che hanno attraversato generazioni. Sul palco di Piazza Roma il pubblico potrà rivivere alcuni dei brani più celebri del gruppo milanese, da “Sognando la California” a “Senza luce”, da “L’isola di Wight” a “Il primo giorno di primavera”, in un viaggio musicale che ripercorre oltre sessant’anni di storia.
Una storia lunga oltre sessant’anni
I DIK DIK nascono a Milano nel 1965, nel pieno della stagione beat italiana. Prima Dreamers, poi Squali, il gruppo assume definitivamente il nome DIK DIK, ispirato a una piccola antilope africana. Dopo l’incontro con la casa discografica Ricordi, arriva il debutto discografico e, in breve tempo, il successo nazionale.
La loro storia musicale si intreccia anche con quella di Lucio Battisti e Mogol, dando vita a una collaborazione destinata a lasciare un segno importante nella musica italiana. Negli anni arrivano successi diventati vere e proprie colonne sonore di un'epoca: “Sognando la California”, versione italiana di California Dreamin', “Senza luce”, “Il vento”, “Vendo casa”, “Dolce di giorno”, “Il primo giorno di primavera” e, naturalmente, “L’isola di Wight”.
Una carriera costellata di dischi, televisione, concerti e incontri con i grandi protagonisti della musica italiana, che ha permesso ai DIK DIK di rimanere nel cuore del pubblico attraverso generazioni diverse. Il gruppo continua ancora oggi la propria attività live, portando sul palco il patrimonio musicale che ne ha fatto una delle formazioni storiche del pop italiano.
Una grande festa in Piazza Roma
L'appuntamento di venerdì 21 agosto sarà quindi una vera festa della musica: un concerto pensato per coinvolgere il pubblico di tutte le età, tra grandi classici, ricordi e melodie indimenticabili.
Al termine del concerto la serata continuerà con uno speciale DJ SET firmato Anthony Cat, per proseguire la festa e accompagnare il pubblico verso una notte tutta da vivere.
L’evento è a ingresso libero e gratuito, con posti a sedere.
In caso di maltempo
La musica non si ferma: in caso di maltempo il concerto e il DJ set si svolgeranno al Salone delle Feste del Casinò di Campione d’Italia, al 9° piano, garantendo così lo svolgimento della serata anche in caso di condizioni meteorologiche avverse.
Campione d’Italia si prepara dunque a vivere una notte di grande musica, nostalgia e divertimento, con le canzoni dei DIK DIK pronte a far cantare insieme più generazioni.