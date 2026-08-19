25 anni con Coop

Valentina Adelardi festeggia anch’essa 25 anni in Coop. Ha iniziato alla Coop di Faido e, dopo varie esperienze, è approdata alla Coop Bellinzona Nord, dove ha assunto incarichi diversi nel corso degli anni. La soddisfazione più grande per lei arriva quando, dopo le vacanze, i clienti le raccontano di aver sentito la sua mancanza, un segno di fiducia che conferma la scelta professionale fatta. Nel tempo, ha costruito rapporti sinceri con colleghe e colleghi, trasformatisi in vere amicizie.

Elisa Besseghini, anche lei da 25 anni in Coop, ha iniziato la sua esperienza con la formazione alla Coop di Poschiavo, dove è rimasta per tutta la carriera. Dalla frutta e verdura alla vicegerenza, ruolo ricoperto per tredici anni, ha conosciuto molte realtà della vendita. Oggi lavora in diversi reparti, dalla cassa al food e non food, con particolare attenzione alla macelleria. In una realtà di paese, ciò che apprezza maggiormente è il rapporto di fiducia che si crea ogni giorno con la clientela.