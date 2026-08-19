25 anni con Coop
Dai primi incarichi alle responsabilità di oggi, i protagonisti condividono passioni e ricordi che hanno segnato la loro carriera.
LUGANO - Riccardo Ghisletta, attuale gerente della Coop Lugano Nord, celebra il traguardo dei 25 anni di carriera all’interno di Coop. Il suo percorso è iniziato alla Coop di Giubiasco, per passare poi a quella a Tenero e alla sua prima posizione da gerente alla Coop Stazione di Bellinzona. Per Ghisletta, oggi, il valore del suo lavoro risieda soprattutto nelle relazioni umane, sia con la clientela che con il team. Le sue passioni nel tempo libero? La famiglia e l’hockey (l’HC Ambrì-Piotta).
Zlatica Stojadinovic è invece parte integrante della Coop Lugano Nord dal 2001. Ha iniziato la sua avventura al chiosco dello storico punto vendita e, grazie all’esperienza maturata, oggi ricopre il ruolo di vicecapo cassiera. La sua disponibilità e lo spirito di squadra sono tratti distintivi del suo modo di lavorare. Fuori dal lavoro ama trascorrere il tempo con la famiglia, cucinare e viaggiare: la sua ultima avventura in barca a vela l’ha portata alla scoperta della Grecia.
Valentina Adelardi festeggia anch’essa 25 anni in Coop. Ha iniziato alla Coop di Faido e, dopo varie esperienze, è approdata alla Coop Bellinzona Nord, dove ha assunto incarichi diversi nel corso degli anni. La soddisfazione più grande per lei arriva quando, dopo le vacanze, i clienti le raccontano di aver sentito la sua mancanza, un segno di fiducia che conferma la scelta professionale fatta. Nel tempo, ha costruito rapporti sinceri con colleghe e colleghi, trasformatisi in vere amicizie.
Elisa Besseghini, anche lei da 25 anni in Coop, ha iniziato la sua esperienza con la formazione alla Coop di Poschiavo, dove è rimasta per tutta la carriera. Dalla frutta e verdura alla vicegerenza, ruolo ricoperto per tredici anni, ha conosciuto molte realtà della vendita. Oggi lavora in diversi reparti, dalla cassa al food e non food, con particolare attenzione alla macelleria. In una realtà di paese, ciò che apprezza maggiormente è il rapporto di fiducia che si crea ogni giorno con la clientela.