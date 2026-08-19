Rissa al McDonald's di Lamone: volano pugni e interviene la polizia

L'uomo precisa quindi che al suo arrivo sul posto, prima dell'alterco, un gruppo di ragazzi stava fumando cannabis nel parcheggio del fast food. «Probabilmente erano alterati ed è successo quel che è successo», commenta.

La Polizia cantonale, dal canto suo, conferma l'intervento. «È stata segnalata una discussione tra più persone, e tra due la lite è sfociata in vie di fatto. Entrambe sono state informate sulla prassi da seguire per una querela di parte».