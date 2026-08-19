Rissa al McDonald's di Lamone: volano pugni e interviene la polizia
Stando a un testimone, sarebbero rimaste coinvolte una quindicina di persone. Secondo la Polizia, però, lo scontro fisico avrebbe visto protagoniste solo due persone.
LAMONE - Una lite è degenerata in violenza ieri sera al McDonald's di Lamone. Intorno alle 23, secondo un nostro lettore, nell'area dei tavoli esterni della filiale è scoppiata una maxi rissa che ha visto coinvolte una quindicina di persone, la maggior parte delle quali di giovane età.
«Sono volati pugni e veniva veramente da scappare via, perché io ero lì con la mia famiglia e c'erano bambini piccoli. Poi è intervenuto il personale del McDonald's e in seguito la polizia con tre volanti».
L'uomo precisa quindi che al suo arrivo sul posto, prima dell'alterco, un gruppo di ragazzi stava fumando cannabis nel parcheggio del fast food. «Probabilmente erano alterati ed è successo quel che è successo», commenta.
La Polizia cantonale, dal canto suo, conferma l'intervento. «È stata segnalata una discussione tra più persone, e tra due la lite è sfociata in vie di fatto. Entrambe sono state informate sulla prassi da seguire per una querela di parte».
Lo scontro fisico, ad ogni modo, non ha avuto conseguenze importanti: «Non è stato necessario un intervento dell'ambulanza».