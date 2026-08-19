Cantiere fermo, conti duplicati e ipoteche: nell'odissea di una famiglia ticinese

12 le denunce depositate

Interpellato da tio.ch, il Ministero pubblico conferma che «l'inchiesta è tuttora pendente, sta facendo il suo corso e si trova nella fase delle ricostruzioni contabili». L'istruttoria, spiega il portavoce, «è stata scandita da numerosi verbali e da alcune perquisizioni e sequestri (già a partire dalla metà del 2024) di materiale sia cartaceo sia informatico».