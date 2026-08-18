Se hai questi soldi sul conto, le banche ti considerano benestante
Gli istituti di credito hanno criteri propri per clienti di massa e ricchi. Il passaggio a una classe superiore può offrire alcuni vantaggi
Gli istituti di credito hanno criteri propri per clienti di massa e ricchi. Il passaggio a una classe superiore può offrire alcuni vantaggi
ZURIGO - A partire da un patrimonio di 117'816 franchi, le persone in Svizzera appartengono alla "metà superiore" della società. Agli occhi delle banche, in realtà, si è già benestanti con qualcosa in meno, come spiega l’esperto bancario Andreas Dietrich della Hochschule Luzern.
Le banche suddividono i loro clienti nei seguenti gruppi. A partire dal secondo sei considerato benestante dalla banca, ma il Private Banking inizia solo dal terzo gruppo.
Questa suddivisione vale per tutte le banche?
Questa suddivisione è lo standard internazionale. Tuttavia, può variare leggermente a seconda della banca e anche del paese, afferma Dietrich. Così, ad esempio, presso alcune banche regionali svizzere, la classificazione come cliente di Private Banking (HNWI) avviene già a partire da 500'000 franchi. Le pure banche private, che tradizionalmente si concentrano su una clientela facoltosa, fissano invece la soglia degli HNWI un po’ più in alto.
Queste distinzioni sono rigide?
Secondo Dietrich, una tale suddivisione è troppo limitata. Il patrimonio da solo non è una grandezza particolarmente sufficiente per segmentare i clienti. «Le banche dovrebbero considerare altri fattori, in particolare il comportamento e le esigenze della clientela, ma anche il reddito. Altrimenti, limiti patrimoniali rigidi potrebbero portare, ad esempio, a trattare una persona con 950'000 franchi di patrimonio in modo diverso rispetto a una con un milione, anche se le loro esigenze sono quasi identiche», afferma Dietrich.
Quali patrimoni considerano le banche nella loro suddivisione?
Per la suddivisione è rilevante innanzitutto il patrimonio investibile – cioè i valori patrimoniali che il cliente ha a disposizione per investimenti finanziari. Dietrich fa un esempio: chi ha ereditato una casa del valore di 1 milione di franchi, ci vive e dispone inoltre di 60’000 franchi di patrimonio investibile, non viene quindi classificato come cliente benestante solo per il possesso dell’immobile. L’immobile abitato personalmente di regola non conta come patrimonio investibile.
Conviene la consulenza personale?
Dipende dalle esigenze personali. Alcuni desiderano un contatto regolare con il consulente bancario e vogliono sentire la sua opinione su un’azione di cui hanno sentito parlare. Altri incontrano il loro consulente una volta all’anno e definiscono allora la loro strategia d’investimento. «Ci sono però anche persone che possiedono milioni e vogliono gestire il loro patrimonio da soli, senza bisogno di un consulente bancario», afferma Dietrich.
Con quali clienti le banche guadagnano di più?
Secondo Dietrich, quelli con più denaro sono di solito anche i più redditizi per le banche, a condizione che investano effettivamente questo denaro. «Sono di gran lunga i più interessanti quando si tratta di investimenti». Ma anche il segmento Affluent (da 100'000 franchi) può essere interessante per le banche. Questi clienti dispongono in parte di alcune centinaia di migliaia di franchi di patrimonio investibile e hanno quindi esigenze d’investimento interessanti», afferma Dietrich.
Perché le banche vogliono che io investa il mio denaro?
Le banche possono guadagnare anche con i depositi dei clienti sui conti, tra l’altro utilizzandoli per finanziare la loro attività creditizia, spiega Dietrich. Tuttavia, quanto sia interessante questo business dipende dal contesto dei tassi d’interesse e dal margine di interesse. Se i clienti investono il loro patrimonio, per la banca si aprono altre fonti di reddito – ad esempio tramite commissioni di gestione patrimoniale, consulenza, deposito o prodotti. «Per questo può essere economicamente interessante per le banche se i clienti investono una parte del loro patrimonio».
Conviene investire in azioni?
Non è possibile prevederlo per il futuro. Se convenga investire in azioni dipende, tra l’altro, dall’orizzonte temporale dell’investimento e dalla propria capacità e propensione al rischio. In borsa possono sempre verificarsi temporanei cali di prezzo, afferma Dietrich. Guardando indietro, però, sarebbe stato vantaggioso, ad esempio durante la crisi finanziaria del 2007, mantenere la calma invece di vendere le azioni. Così, ad esempio, l’MSCI World ha registrato su un periodo d’investimento di 20 anni una crescita media annua dell’8,5 percento. L’indice riflette l’andamento di oltre 1000 aziende di 23 paesi.