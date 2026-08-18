Se hai questi soldi sul conto, le banche ti considerano benestante

Questa suddivisione vale per tutte le banche?

Questa suddivisione è lo standard internazionale. Tuttavia, può variare leggermente a seconda della banca e anche del paese, afferma Dietrich. Così, ad esempio, presso alcune banche regionali svizzere, la classificazione come cliente di Private Banking (HNWI) avviene già a partire da 500'000 franchi. Le pure banche private, che tradizionalmente si concentrano su una clientela facoltosa, fissano invece la soglia degli HNWI un po’ più in alto.

Queste distinzioni sono rigide?

Secondo Dietrich, una tale suddivisione è troppo limitata. Il patrimonio da solo non è una grandezza particolarmente sufficiente per segmentare i clienti. «Le banche dovrebbero considerare altri fattori, in particolare il comportamento e le esigenze della clientela, ma anche il reddito. Altrimenti, limiti patrimoniali rigidi potrebbero portare, ad esempio, a trattare una persona con 950'000 franchi di patrimonio in modo diverso rispetto a una con un milione, anche se le loro esigenze sono quasi identiche», afferma Dietrich.