Blocco dei trasferimenti migranti, Quadri: «Quanto è costato alla Svizzera?»
Quadri chiede al Consiglio federale chiarezza sui costi sostenuti per la gestione dei richiedenti asilo durante la sospensione dei trasferimenti verso l’Italia.
BERNA - Il nuovo Patto europeo sulla migrazione permetterà alla Svizzera di rinviare nuovamente in Italia i richiedenti asilo arrivati nella Confederazione. Alla luce di questa novità, Lorenzo Quadri, membro del Consiglio nazionale svizzero, ha presentato una mozione al Consiglio federale per chiedere chiarimenti sui costi sostenuti dalla Svizzera durante tutto il periodo di sospensione e, in particolare, se verrà chiesto all’Italia un rimborso.
Come è noto, il blocco risale al dicembre 2022, quando l’Italia ha sospeso la riammissione dei richiedenti asilo che, in base al sistema di Dublino, sarebbero stati di sua competenza. Da allora la Svizzera non ha potuto rimandare in Italia numerose persone che avevano raggiunto la Confederazione passando dalla penisola.
Pertanto, Lorenzo Quadri ha sottoposto le seguenti domande al Consiglio federale:
- Quanti richiedenti l’asilo la Svizzera avrebbe potuto trasferire in Italia dal dicembre 2022 fino allo sblocco dei trasferimenti, e quanti trasferimenti non hanno potuto essere effettuati a causa della sospensione italiana?
- Quanto è costato complessivamente alla Confederazione, dal dicembre 2022 a oggi, il blocco dei trasferimenti verso l’Italia, considerando in particolare i costi supplementari di alloggio, assistenza, procedura d’asilo e personale amministrativo?
- Quanti di questi costi sono riconducibili al fatto che, a causa dell’impossibilità di trasferire gli interessati in Italia, le relative procedure Dublino sono sfociate in procedure d’asilo nazionali?
- Quanto si prevede che costerà alla Confederazione l’esecuzione dei trasferimenti verso l’Italia, tenendo conto dei costi di trasporto, accompagnamento e personale?
- Il Consiglio federale intende chiedere all’Italia un rimborso, totale o parziale, dei costi supplementari sostenuti dalla Svizzera a causa della sospensione italiana dei trasferimenti Dublino? Se no, per quali motivi?