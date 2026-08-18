Blocco dei trasferimenti migranti, Quadri: «Quanto è costato alla Svizzera?»

Come è noto, il blocco risale al dicembre 2022, quando l’Italia ha sospeso la riammissione dei richiedenti asilo che, in base al sistema di Dublino, sarebbero stati di sua competenza. Da allora la Svizzera non ha potuto rimandare in Italia numerose persone che avevano raggiunto la Confederazione passando dalla penisola.

Pertanto, Lorenzo Quadri ha sottoposto le seguenti domande al Consiglio federale: